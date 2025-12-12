Así es como Sara Jaramillo lucha contra la explotación sexual en Medellín

A sus 26 años, Sara Jaramillo Gómez se ha consolidado como una de las voces jóvenes más firmes en la defensa de los derechos de mujeres y niñas en Medellín.

Su liderazgo comenzó en la Universidad de Medellín, donde impulsó el primer colectivo estudiantil contra violencias de género mientras cursaba Derecho. Aquella iniciativa abrió rutas de atención para víctimas de violencia sexual que antes no existían, marcando la primera transformación concreta de su activismo.

Así, en 2024, fue reconocida como Mujer Joven del Año en los She Is Global Awards, un premio que resalta el trabajo de mujeres que aportan al desarrollo sostenible con enfoque de equidad. Para Jaramillo, este reconocimiento es resultado del camino iniciado en su adolescencia, cuando participó en proyectos pedagógicos sobre el proceso de paz y comprendió la importancia de construir espacios seguros para las juventudes.

Activismo, memoria y lucha abolicionista

Su trayectoria también ha trascendido las aulas. La pandemia la llevó a enfrentar directamente la crisis de explotación sexual en Medellín, al observar que jóvenes conocidas se involucraban en prácticas como ser “modelos webcam” o la producción de contenido sexual por necesidad económica. Ese impacto personal la motivó a estudiar con mayor profundidad el fenómeno y a acompañar mujeres en contextos de prostitución desde la fundación Empodérame.

Allí conoció historias como la de Alicia, una madre joven que acudió a la prostitución para sobrevivir. Juntas marcharon contra la explotación sexual infantil en el Parque Lleras, convirtiendo la protesta en una catarsis que reafirmó la necesidad de cambiar prácticas normalizadas en la ciudad. Este vínculo humano fortaleció la convicción de Jaramillo de que las mujeres en prostitución no deben ser juzgadas, sino reconocidas como víctimas de vulnerabilidades estructurales.

Por eso, en 2023 cofundó la Red Feminista Abolicionista de Medellín, desde donde impulsa movilizaciones, encuentros educativos y acciones de incidencia política para denunciar que la prostitución no es una elección libre para la mayoría de mujeres. También presidió durante dos años la Veeduría a la Ruta de Trata de Personas, que vigiló la atención institucional a víctimas de este delito.

Entre tanto, su historia personal también refleja las dificultades que enfrentan jóvenes diversas en entornos conservadores. A los 12 años, recibió matrícula condicional por besarse con una compañera y fue excluida del fútbol, deporte que soñaba practicar profesionalmente. Hoy, como hincha del DIM y defensora de derechos humanos, trabaja para que ninguna niña crezca condicionada por prejuicios.

En síntesis, Jaramillo continúa trabajando desde el programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, donde impulsa oportunidades educativas y laborales para jóvenes en riesgo. Su aspiración es llegar al Congreso para transformar políticas que permitan erradicar la explotación sexual y garantizar igualdad real para las mujeres.