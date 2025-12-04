Vanessa Olier, reconocida como Mujer Joven del Año She Is por su liderazgo en el Caribe Colombiano

En el marco del She Is Global Forum y los She Is Awards 2025, la joven científica y lideresa ambiental Vanessa Olier, estudiante de Biología de la Universidad de Cartagena, fue galardonada como Mujer Joven del Año She Is, un reconocimiento que exalta a las jóvenes que están transformando sus territorios a través de la ciencia, la sostenibilidad y la educación con propósito.

Vanessa, divulgadora científica y fundadora de EcoBioVi BARÚ, lidera procesos de conservación de ecosistemas nativos, educación STEM con enfoque cultural y los primeros campamentos STEAM astronómicos en zonas insulares, Palenque y El Carmen de Bolívar. Su propósito es consolidar una red STEM juvenil que impulse la justicia climática y el acceso equitativo a la educación científica en el Caribe.

Es alumna del programa “Ella es Astronauta”, lideresa de zonas insulares en la Universidad de Cartagena y desde 2026 dirige el histórico grupo de astronomía Sirius, promoviendo formación en ciencias espaciales. Ha sido embajadora de iniciativas globales como ShakthiSAT (India), APECIP (Perú) y la Red de Astronomía de Colombia, conectando ciencia, territorio y juventud.

Paciente oncológica y mentora en Poderosas Colombia, Vanessa trabaja en educación sexual, igualdad de género, ecofeminismo y prevención de violencias, convirtiéndose en un referente de resiliencia, liderazgo y transformación social. Su mensaje para las niñas del Caribe es claro: “de invisible a invencible”.

La Fundación She Is destacó su aporte: “Vanessa representa el poder de la ciencia con enfoque humano. Su voz es imprescindible para construir un Caribe más sostenible, justo e inclusivo”, afirmó Leidy Martínez, directora ejecutiva Fundación She Is.