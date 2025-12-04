Vanessa Olier, reconocida como Mujer Joven del Año She Is por su liderazgo en el Caribe Colombiano
Es alumna del programa “Ella es Astronauta”, lideresa de zonas insulares en la Universidad de Cartagena y desde 2026 dirige el histórico grupo de astronomía Sirius
En el marco del She Is Global Forum y los She Is Awards 2025, la joven científica y lideresa ambiental Vanessa Olier, estudiante de Biología de la Universidad de Cartagena, fue galardonada como Mujer Joven del Año She Is, un reconocimiento que exalta a las jóvenes que están transformando sus territorios a través de la ciencia, la sostenibilidad y la educación con propósito.
Vanessa, divulgadora científica y fundadora de EcoBioVi BARÚ, lidera procesos de conservación de ecosistemas nativos, educación STEM con enfoque cultural y los primeros campamentos STEAM astronómicos en zonas insulares, Palenque y El Carmen de Bolívar. Su propósito es consolidar una red STEM juvenil que impulse la justicia climática y el acceso equitativo a la educación científica en el Caribe.
Es alumna del programa “Ella es Astronauta”, lideresa de zonas insulares en la Universidad de Cartagena y desde 2026 dirige el histórico grupo de astronomía Sirius, promoviendo formación en ciencias espaciales. Ha sido embajadora de iniciativas globales como ShakthiSAT (India), APECIP (Perú) y la Red de Astronomía de Colombia, conectando ciencia, territorio y juventud.
Paciente oncológica y mentora en Poderosas Colombia, Vanessa trabaja en educación sexual, igualdad de género, ecofeminismo y prevención de violencias, convirtiéndose en un referente de resiliencia, liderazgo y transformación social. Su mensaje para las niñas del Caribe es claro: “de invisible a invencible”.
La Fundación She Is destacó su aporte: “Vanessa representa el poder de la ciencia con enfoque humano. Su voz es imprescindible para construir un Caribe más sostenible, justo e inclusivo”, afirmó Leidy Martínez, directora ejecutiva Fundación She Is.