Andrés Felipe González: Así nació Pan Vivo, la fundación que cambia vidas en Cali

Andrés Felipe González impulsa procesos culturales y comunitarios que transforman la vida de jóvenes en Las Minas. | Foto: Juanita Escobar

La historia de Andrés Felipe González demuestra que un entorno marcado por la pobreza, el hambre y la violencia también puede convertirse en el punto de partida para transformar realidades completas. Su vida, atravesada por carencias profundas, terminó convirtiéndose en un motor de esperanza para cientos de personas que hoy encuentran en la cultura, el arte y el acompañamiento comunitario una nueva ruta posible.

Le puede interesar: 100 Nuevos Líderes: historias que están transformando Colombia

Su infancia fue dura desde el comienzo. A los 10 años comió pizza por primera vez al encontrar un pedazo en una caneca de basura en Ciudad Jardín, mientras trabajaba como reciclador. Vivía en un sector de ladera donde se extraía carbón, en una comunidad donde el hambre era una rutina compartida entre él y los muchachos de Las Minas. En su casa, su mamá trabajaba como cocinera y casi no la veía, mientras que su papá, vidriero independiente, enfrentaba problemas con sustancias psicoactivas y alcohol.

Le puede interesar: Cali acelera la adecuación de más de 80 paradas del MIO en todas las comunas

El colegio Juan Pablo II fue el escenario donde empezó a involucrarse en la pandilla de Las Minas. Desde los 13 años cargaba un revólver en la maleta para protegerse si cruzaba alguna frontera invisible entre grupos enemigos. Sin embargo, cuando el programa Cali sin Pandillas llegó a su barrio, encontró en el rap una herramienta para contar historias y canalizar la violencia. Lejos de ser un camino fácil, enfrentó amenazas y burlas, pero aun así continuó.

Así nació la fundación Pan Vivo en Cali

Ese giro lo llevó años después a estudiar comunicación social a distancia en una universidad de Estados Unidos, con una beca otorgada por el trabajo social que había iniciado. Hoy, esposo de Angella Santamaría y papá de Abraham, impulsa desde la antigua Escuelita de Las Minas cerrada por ser informal y donde él estudió de niño uno de los procesos comunitarios más significativos de su sector.

Allí dirige Pan Vivo y coordina a 30 jóvenes llamados Prisioneros de Esperanza. Atienden semanalmente a 600 niños, jóvenes y adultos mayores mediante talleres artísticos, culturales y de bienestar. También desarrollan intervenciones lúdicas y estrategias contra el estrés laboral para empresas, que les permiten financiar parte de sus programas.

La fundación cuenta con una biblioteca comunitaria que recibe a unos 120 niños por semana con actividades pedagógicas, atención psicosocial, arte y danza. A la par, trabajan con 60 adultos mayores, con quienes elaboran jabones artesanales, champú y manualidades que luego venden para generar ingresos propios.

Pero para González, antes que cualquier taller o programa, está lo esencial: quitar el hambre. Por eso, Pan Vivo creó un comedor comunitario que brinda almuerzos a 60 personas de lunes a viernes. Platos que en un corrientazo costarían 15.000 pesos, allí se entregan por 2.500. Y para quienes no pueden pagarlos, la fundación busca padrinos que financien las comidas a través de su página de donaciones.

Su enfoque está inspirado en las ideas de Paulo Freire sobre acciones “humanizantes”: no solo atender necesidades, sino transformar la raíz de los problemas que las generan.

En su libro Prisioneros de esperanza, González cuenta su historia y explica las metodologías con las que acompaña a jóvenes al borde de entrar a bandas criminales. Allí relata casos como el de Rubén, quien componía rap armado, sin saber leer ni escribir; tres meses después, gracias a una profesora y a la cartilla Nacho lee, dejó el analfabetismo. También recuerda a Fabián, quien pasó de expender drogas a convertirse en agente de cambio.

Hace poco, durante una presentación en Zarzal, notó la desconfianza de los jóvenes presentes. Para romper la distancia, les dijo: “Si hoy aquí está sentado un escritor al que lo echaron de kinder e hizo tres terceros, hay esperanza”. La risa colectiva fue el primer paso para abrir la puerta a esa conversación que él conoce tan bien: la de demostrar que sí se puede romper el destino impuesto por el entorno.

Andrés Felipe González es uno de los 100 Nuevos Líderes de Colombia: