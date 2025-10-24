Día Internacional de las Bibliotecas: reapertura de librería de El Tintal, Festival Reverso y más

Una selección de 148 comentarios lanzados por Gabriel García Márquez y extraídos de sus memorias, textos periodísticos y entrevistas concedidas a lo largo de su vida. / Biblioteca Nacional de Colombia

Bogotá D. C.

Este viernes, 24 de octubre, durante el Día Internacional de las Bibliotecas, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) prepara diferentes actividades que se suman a otras realizadas a lo largo del mes para que conmemorar la fecha.

El 18 de octubre, la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella de El Tintal al suroccidente de Bogotá en la localidad de Kennedy reabrió sus puertas tras un proceso de mejoramiento de su infraestructura. Allí se realizó un concierto, además de una visita guiada con el arquitecto Daniel Bermúdez, responsable del diseño original del edificio.

No obstante, la agenda de actividad se ha ampliado durante estos días con el desarrollo del Festival Reverso Bogotá, del 22 al 25 de octubre y el segundo aniversario de LEO Radio el 24 de octubre.

Festival Reverso 2025: poesía en espacios culturales de Bogotá

Durante el Festival Reverso, bibliotecas, universidades y espacios culturales son escenario de recitales, charlas y homenajes, como el dedicado al poeta Darío Jaramillo Agudelo, ganador del Premio León de Greiff 2025.

BibloRed destaca este evento como “una plataforma para el diálogo entre la literatura, la radio y la comunidad, reafirmando el compromiso de la Red con la creación poética y la circulación de la palabra”.

Por otro lado, a lo largo del viernes, en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas, hay diferentes actividades y conversatorios en distintos espacios de la ciudad:

Biblioteca Pública Virgilio Barco

Conversatorio: Fotografía y memoria: exposición, recopilación de fotografías y memoria histórica de la Biblioteca Pública Virgilio Barco. 10:00 a. m.

Bebés navegando entre libros. 10:00 a. m. y 11:30 a.m.

‘Cuéntalo cantando’ sesión especial para celebrar las Bibliotecas. 3:00 p. m.

Puesta en escena sorpresa con el coro filarmónico. 3:00 p. m. en la Sala general

Biblioteca Pública CEFE Cometas

Picnic de libro álbum. 11:00 a.m.

Biblioteca Pública Venecia

Charla con la autora Carolina Sanín. 3:00 p. m.

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

Philosoraptor responde - la gran pregunta. 3:00 p. m.

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas - Suba

Lunada literaria. 5:00 p. m.

Biblored señala que “las bibliotecas públicas de Bogotá son mucho más que estanterías llenas de libros: son agentes de transformación social, espacios donde la lectura se entrelaza con el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la oralidad, la música y las voces de las comunidades”.

Al respecto, Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte asegura que “Durante octubre, los 150 espacios de lectura de Bogotá invitan a toda la ciudadanía a ser parte de esta gran celebración. BibloRed reafirma su compromiso con una ciudad que lee, crea y se encuentra en sus espacios culturales”.

Segundo aniversario de LEO Radio

A su vez, LEO Radio, la emisora digital de BibloRed, celebra dos años de estar al aire y el viernes estrena su segunda cabina de transmisión en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, donde se realizará un especial en vivo que conectará los sonidos de la ciudad con las historias que habitan sus bibliotecas.