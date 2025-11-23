La Cinemateca de Bogotá abrió talleres y espacios gratuitos para adultos mayores: ¿Cómo acceder?

Bogotá

La Cinemateca de Bogotá está impulsando una propuesta especial para los adultos mayores de la ciudad. Se trata de un laboratorio audiovisual gratuito en el que personas mayores de 60 años pueden transformar sus recuerdos, fotografías y experiencias de vida en pequeñas obras artísticas.

Este espacio es dirigido por la Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales y el programa CREA de Idartes, y se realiza todos los miércoles en la mañana.

Allí, los participantes aprenden técnicas sencillas de animación, sonido y narrativa visual, siempre acompañados por formadores del Distrito.

Además del laboratorio, la Cinemateca habilita una función de cine gratuita un miércoles al mes, con películas internacionales pensadas para acercar a los mayores a los diferentes lenguajes audiovisuales.

La idea es crear espacios seguros, creativos y accesibles para que las personas mayores sigan participando de la vida cultural de la ciudad, compartan sus historias y se conecten con otras generaciones.