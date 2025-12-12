Alias “El Brother”, el hombre detrás de millonaria estafa con terrenos ilegales, fue capturado

San Antonio de Prado, Antioquia

En una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, alias “El Brother”, presunto cabecilla de una estructura dedicada desde hace al menos cinco años al loteo ilegal en el corregimiento de San Antonio de Prado.

Las autoridades incautaron promesas de compraventa, documentos, escrituras, libros contables, llaves de propiedades, letras de cambio y un celulare, los cuales presuntamente eran utilizados para dichas acciones delictivas.

Según la investigación, el detenido se presentaba como líder comunitario para ganar la confianza de familias de bajos recursos y venderles, de manera fraudulenta, lotes ubicados en zonas de protección ambiental. En total, habrían sido intervenidos cerca de 100 predios no aptos para urbanizar, afectando no solo el patrimonio de las víctimas, sino también un ecosistema estratégico para la ciudad.

Las autoridades confirmaron que al menos 37 personas fueron engañadas en este esquema ilegal, que habría generado ganancias ilícitas estimadas en $1.240 millones. El dinero provenía de la comercialización de terrenos sin permisos, sin estudios técnicos y sin posibilidad real de desarrollo urbanístico.

Tras su captura, un juez legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, además de prohibirle cualquier tipo de transacción inmobiliaria mientras avanza el proceso judicial.

Ante la captura de alias “El brother, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se pronunció, ”Seguro creía que por posar de líder barrial o por tomarse fotos conmigo cada que yo iba a San Antonio de Prado, podía estar tranquilo. Pues no. Ya lo teníamos identificado gracias a las denuncias de la comunidad“.

Las autoridades advirtieron que esta captura es solo el inicio de nuevas acciones para frenar la depredación del territorio y proteger a las familias más vulnerables, que suelen ser las principales víctimas de este tipo de estafas.