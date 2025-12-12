Medellín

El Ejército le destruyó un laboratorio de cocaína al Clan del Golfo; producía una tonelada al mes

En el municipio de El Peñol se encontraron 327 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido y 619 galones en suspensión, además de otros insumos químicos.

Laboratorio de cocaína en El Peñol- foto Cuarta Brigada

Laboratorio de cocaína en El Peñol- foto Cuarta Brigada

El Peñol- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército informó que sus tropas destruyeron un laboratorio de producción de cocaína en zona rural del municipio de El Peñol, Oriente de Antioquia, que pertenecería al grupo ilegal Clan del Golfo.

El Teniente Coronel Jorge Alberto Acosta, comandante del Grupo Mediano de Caballería n.º 4 Juan del Corral, en apoyo con la Dirección Antinarcóticos de la Policía, ubicaron y destruyeron el laboratorio en la vereda Despensas, donde la subestructura Libertadores de Samaná producía una tonelada del alcaloide al mes. Allí también hubo incautaciones.

327 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 619 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 986 galones de insumos químicos, un marciano, 5 estructuras artesanales construidas en plástico, una prensa hidráulica, dos hornos microondas, grandes cantidades de herramientas y equipos para la producción de este estupefaciente”, agregó el oficial.

Indica que este complejo cocalero valía unos 2 mil millones de pesos, con lo que se afecta la economía del grupo ilegal.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad