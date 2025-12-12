Hallan hombre asesinado en el municipio de Rionegro

Rionegro, Antioquia

El hallazgo se registró en la vereda El Carmín, en zona rural de Rionegro, hacia las 8:30 de la noche del pasado 11 de diciembre. Allí, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 34 años, quien presentaba heridas de arma de fuego, entre ellas un impacto en la región occipital derecha. Hasta el momento, no se conocen los móviles del crimen.

Las autoridades investigan si este hecho podía estar relacionado con disputas de territorio y dinámicas criminales asociadas a grupos armados ilegales.

El caso se suma a un panorama que empieza a generar preocupación entre las comunidades de la subregión.

Las cifras de homicidios continúan en aumento: solo hasta noviembre se habían registrado 196 asesinatos en el Oriente Antioqueño, una tendencia que enciende las alertas entre las autoridades y la población.