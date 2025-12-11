Yerry Mina le abre la puerta de la Selección Colombia a Christian Mosquera: “Será bienvenido”

Cristhian Mosquera es un joven central colombo-español que ha empezado a destacarse con el Arsenal. A menos de siete meses para que arranque el Mundial, el defensor de 21 años sigue siendo una alternativa para cualquiera de las dos selecciones; sin embargo, ha estado en duda si quiere o no jugar con Colombia.

Hace tres semanas, en el partido por la Champions League, en que el cuadro londinense le ganó 3-1 al Barcelona por la fecha 5 de la fase regular, Mosquera fue consultado sobre si preferiría jugar con España o Colombia, a lo que respondió: “Es una pregunta que me hacen mucho. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas, ese es el camino a seguir”, indicó.

¿Qué dijo Yerry Mina sobre Cristhian Mosquera?

Aunque de momento el defensor está lesionado de uno de sus tobillos y al parecer volvería a jugar hasta el próximo año, el jugador de la Selección Colombia, Yerry Mina, se refirió a cómo sería acogido el juvenil ante un posible llamado de Néstor Lorenzo.

“Es un jugador con gran proyección y doble riqueza cultural. Si él siente el llamado, será bienvenido. Lo importante es que tenga compromiso, humildad y amor por la camiseta”, indicó el defensor de Guachené, en conversación con AS Colombia.

Mina también aprovechó para ser autorreflexivo de cara a la Copa del Mundo del 2026, indicando que su reto es estar en un buen nivel para ser convocado y jugar su segundo Mundial con el combinado nacional, ya que fue uno de los protagonistas en Rusia 2018.

“Siempre hay espacio para crecer, mejorar la salida, mantener la titularidad, seguir fuerte en lo físico y mental. Creo que con humildad y trabajo espero llegar en mi mejor versión y para eso estoy trabajando. Cada hora, cada minuto, cada segundo, estoy dando lo mejor de mí para dar mi mejor versión. El que persevera alcanza y más en esta Copa del Mundo, que es uno de mis sueños”, comentó el central.

A sus 31 años, Yerry Mina ha jugado 52 partidos con la Selección Colombia, desde su debut en el año 2016, cuando el entrenado era José Néstor Pékerman. De esos duelos, en 45 ocasiones ha sido titular, ha marcado 8 goles y fue el goleador del equipo en Rusia 2018 con tres tantos de cabeza.