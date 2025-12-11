¡Vuelve a bajar! Precio del DÓLAR en COLOMBIA para HOY 11 de diciembre, según Banco de la República

En medio de las tensiones que se han presentado en Suramérica luego de los ataques que ha realizado la administración de Donald Trump en aguas internacionales del Mar Caribe y del Mar Pacífico, además de los amenazantes despliegues militares en lo que se ha argumentado como una lucha contra el narcotráfico, el presidente estadounidense también ha arremetido contra los mandatarios de diferentes países.

Inicialmente, los ataques se dirigieron hacia Nicolás Maduro, sin embargo, posteriormente también involucraron a presidentes como Gustavo Petro de Colombia y Claudia Sheinbaum de México, países denominados por Trump como grandes productores de droga. Pero a pesar de las diferencias con diferentes mandatarios, especialmente con Gustavo Petro se han fragmentado las relaciones, luego de que este fue sancionado por ser presuntamente el ‘líder del narcotráfico’.

Tensiones entre Donald Trump y Gustavo Petro

Pues bien, recientemente el presidente Donald Trump reveló a la prensa de la Casa Blanca, nuevos detalles sobre sus planes en Suramérica, donde aseguró que no tiene pensado dialogar con Petro, como sí lo ha hecho con otros presidentes, y asimismo, aseguró que el mandatario colombiano ‘sería el siguiente objetivo después de Venezuela’.

En cuanto a las diferencias con Colombia, Trump asegura que Colombia está produciendo mucha droga que finalmente acaba en Estados Unidos, y que Petro tendrá grandes problemas si no se da cuenta. Sin embargo, por su parte, Gustavo Petro ha rechazado las diferentes acciones y declaraciones del líder estadounidense, y ha asegurado que las políticas antidrogas implementadas en el país, han sido las adecuadas.

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa norteamericana, que ha tenido una tendencia a la subida en los últimos días, hoy presentó la primera disminución de la semana en su apertura, esta vez, evidenciando una leve disminución de un valor cercano a los $7 pesos colombianos.

Según esta fluctuación y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 11 de diciembre, es de $3.854 pesos colombianos. A pesar de las leves disminuciones que se han presentado, el valor de la divisa ha tenido un incremento considerable en los últimos días.

De hecho, según los análisis que han presentado diferentes expertos y entidades, se espera que el dólar tenga crecimientos adicionales antes de finalizar el año, por lo que durante el mes de diciembre, se espera una tendencia a la subida.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Estos valores son establecidos para las 5:30 AM, teniendo como base el precio de apertura del dólar para el día, por tal razón, durante el día puede presentar variaciones.

Bogotá: |Compra- 3,727 |Venta- 3,837

|Compra- |Venta- Medellín: |Compra- 3,686 |Venta- 3,837 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3,600 | Venta- 3,850 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3,700 | Venta-3,860|

