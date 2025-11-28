🔴EN VIVO | Bolivia vs. Colombia por la fecha 3 de Eliminatorias Femeninas rumbo al Mundial 20027

<b>¡La Tricolor inició con pie derecho las Eliminatorias!</b> La Selección Colombia se enfrenta con Bolivia por la fecha tres de la Liga de Naciones Femenina, en el estadio Municipal de El Alto, a partir de las 4:00 de la tarde. Es preciso mencionar que nueve selecciones están disputando este formato por primera vez para conseguir dos cupos directos al Mundial Brasil 2027 y dos a repechajes.<b>Colombia ha ganado sus dos respectivos partidos ante Perú (4-1) y Ecuador (2-1)</b> lo que la convierte en la única selección que tiene un puntaje perfecto de 6 sobre 6, siendo líder de la tabla. Además, de tener a la goleadora del certamen, <b>Leicy Santos,</b> quien ha marcado tres goles en dos partidos.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/11/22/convocatoria-confirmada-de-la-seleccion-colombia-para-la-liga-de-naciones-femenina-conmebol/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/22/convocatoria-confirmada-de-la-seleccion-colombia-para-la-liga-de-naciones-femenina-conmebol/"><b>Convocatoria confirmada de la Selección Colombia para la Liga de Naciones Femenina Conmebol</b></a>Vale mencionar que<b> la Tricolor tendrá su turno de descanso en la cuarta fecha del certamen. </b>Esto se debe a que cada selección jugará solamente ocho partidos y tendrán una fecha libre, ya que Brasil es el país anfitrión y por ende ya está clasificada.