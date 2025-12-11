“Si los empresarios suben a 2 dígitos, nos sentamos a conversar”: Fabio Arias por salario mínimo

Luego de una reunión de los sindicatos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reiteró que las centrales obreras mantienen su propuesta de un aumento del salario mínimo para el próximo año del 16% y advirtió que mientras los empresarios no modifiquen su oferta, ellos tampoco lo harán.

Arias rechazó las afirmaciones del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien consideró “generosa” la propuesta empresarial del 7.21% y aseguró que esa posición cierra cualquier posibilidad de acuerdo en la mesa de concertación.

“Si los empresarios se van a quedar ahí y, según Cabal, eso ya es muy generoso, nosotros no nos vamos a mover tampoco. Presentamos el 16% y mientras ellos no se muevan, nosotros tampoco”, afirmó.

El dirigente sindical señaló que la distancia entre las propuestas es “abismal” y que, por ese motivo, es muy probable que el incremento termine definiéndose por decreto, ante la imposibilidad de lograr consenso.

El presidente de la CUT también se refirió a un “bloqueo institucional” en el Congreso, que según él limita la inversión social del Gobierno.

“El Congreso mayoritariamente oligárquico le dice al presidente que no puede hacer inversión social. Al menos en el salario mínimo existe una instancia donde el Gobierno puede actuar”, dijo Arias.

El líder sindical confirmó que en la reunión bilateral, el Gobierno no presentó una cifra propia sobre el incremento salarial para el 2026.

Finalmente, anunció que hay una audiencia pública con la OIT el próximo lunes 15 de diciembre para revisar diversos factores. Cabe resaltar que este día, es la última oportunidad para llegar a una concertación.