Precio del café hoy en Colombia, 10 de diciembre: ¿sigue cayendo?

El café en Colombia es uno de los productos más reconocidos a nivel nacional e internacional. Además, recientemente, la Federación Nacional de Cafeteros ha tenido eventos importantes, como lo fue el Congreso Nacional de Cafeteros, el cual reunía a varios líderes pertenecientes al sector.

Es así que se constituyó una de sus frases principales, que ahora utilizan “Sabemos lo que hacemos”. Asimismo, mediante la cuenta de X, manifestaron cómo el esfuerzo y el compromiso por mantener y brindar el mejor servicio, los ha llevado a impulsar varios sectores en el país, como lo es el empleo, la industria y otros sectores más.

Precio del café hoy, 10 de diciembre

El valor que establece la Federación Nacional de Cafeteros tiene como base el cierre de la Bolsa de Nueva York durante el día. Teniendo en cuenta ello, el precio del café hoy en Colombia, miércoles 10 de diciembre, es de $2.877.000 pesos. Esto representa una leve mejoría, ya que el día de ayer, 9 de diciembre, se cotizó sobre los $2.868.000 pesos, esto quiere decir que tuvo un crecimiento de $9.000 pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida dentro del pergamino, se mantiene igual, es decir, sobre los 10.000 Kg/COP. Hasta el momento, la federación no ha hecho actualizaciones en el informe diario que se publica en cuanto al valor del pergamino.

Además, en dicho informe se explica que el rendimiento de la pasilla de la siguiente manera:

Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 Kg y merma del 19.00%.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

Al igual que el pergamino y el precio interno de la carga de café, para que se logre establecer un valor en las principales ciudades, es necesario que se conozca el cierre de la Bolsa. Siendo así, aparte de las otras características y detalles que se brinda en el informe diario, también está el precio del café en las diferentes ciudades de Colombia, así se cotiza:

Armenia: Carga: 2,877,500 | Kilo: 23,020 | Arroba: 287,750

Carga: 2,877,500 | Kilo: 23,020 | Arroba: 287,750 Bogotá: Carga: 2,876,250 | Kilo: 23,010 | Arroba: 287,625

Carga: 2,876,250 | Kilo: 23,010 | Arroba: 287,625 Bucaramanga: Carga: 2,875,875 | Kilo: 23,007 | Arroba: 287,588

Carga: 2,875,875 | Kilo: 23,007 | Arroba: 287,588 Buga: Carga: 2,878,250 | Kilo: 23,026 | Arroba: 287,825

Carga: 2,878,250 | Kilo: 23,026 | Arroba: 287,825 Chinchiná: Carga: 2,877,375 | Kilo: 23,019 | Arroba: 287,738

Carga: 2,877,375 | Kilo: 23,019 | Arroba: 287,738 Cúcuta: Carga: 2,875,375 | Kilo: 23,003 | Arroba: 287,538

Carga: 2,875,375 | Kilo: 23,003 | Arroba: 287,538 Ibagué: Carga: 2,876,625 | Kilo: 23,013 | Arroba: 287,663

Carga: 2,876,625 | Kilo: 23,013 | Arroba: 287,663 Manizales: Carga: 2,877,375 | Kilo: 23,019 | Arroba: 287,738

Carga: 2,877,375 | Kilo: 23,019 | Arroba: 287,738 Medellín: Carga: 2,876,625 | Kilo: 23,013 | Arroba: 287,663

Carga: 2,876,625 | Kilo: 23,013 | Arroba: 287,663 Neiva: Carga: 2,875,750 | Kilo: 23,006 | Arroba: 287,575

Carga: 2,875,750 | Kilo: 23,006 | Arroba: 287,575 Pamplona: Carga: 2,875,500 | Kilo: 23,004 | Arroba: 287,550

Carga: 2,875,500 | Kilo: 23,004 | Arroba: 287,550 Pasto: Carga: 2,875,500 | Kilo: 23,004 | Arroba: 287,550

Carga: 2,875,500 | Kilo: 23,004 | Arroba: 287,550 Pereira: Carga: 2,877,375 | Kilo: 23,019 | Arroba: 287,738

Carga: 2,877,375 | Kilo: 23,019 | Arroba: 287,738 Popayán: Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763

Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763 Santa Marta: Carga: 2,879,125 | Kilo: 23,033 | Arroba: 287,913

Carga: 2,879,125 | Kilo: 23,033 | Arroba: 287,913 Valledupar: Carga: 2,876,750 | Kilo: 23,014 | Arroba: 287,675

