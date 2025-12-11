Mano a mano histórico: Los Hispanos y Los Graduados, fecha lugar y boletas

El Teatro Cafam cierra el 2025 con un espectáculo único: un mano a mano histórico entre Los Hispanos y Los Graduados, dos agrupaciones que han marcado la memoria musical de Colombia. Las funciones se realizarán el viernes 20 y sábado 21 de diciembre, en un escenario que se consolida como epicentro cultural de la capital.

Este encuentro rinde homenaje a la música tropical colombiana y a las tradiciones que unen a las familias durante la temporada decembrina. Los Graduados, con más de cinco décadas de trayectoria, son referentes indiscutibles de la música popular. Su estilo inconfundible y letras cargadas de cotidianidad conquistaron generaciones, convirtiéndose en parte esencial de las celebraciones familiares y las noches de baile en todo el país.

Por su parte, Los Hispanos representan energía, sabor y permanencia. Desde sus inicios, han sabido reinventarse sin perder la esencia que los caracteriza, logrando que sus canciones sean parte de la memoria colectiva de la música tropical latinoamericana.

El espectáculo promete un recorrido por los clásicos que definieron una época, interpretados con la fuerza y la emoción que solo la música en vivo puede ofrecer. El repertorio incluye temas icónicos como “Así empezaron papá y mamá”, “Cariñito”, “Fantasía nocturna”, “La pelea del siglo” y “Tan bella y tan presumida”, entre otros. Será una noche para revivir la historia sonora del país y celebrar el espíritu festivo que caracteriza diciembre.

Con este evento, el Teatro Cafam reafirma su compromiso con la cultura popular colombiana, ofreciendo un espacio de encuentro intergeneracional donde la música se convierte en puente entre la memoria y la celebración. Más allá del espectáculo, esta cita es un homenaje a la herencia musical que ha acompañado la vida cotidiana de los colombianos.

Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Cafam y canales oficiales.