Yeison Jiménez anuncia segundo Estadio El Campín: “Mi Promesa Tour – La Revancha”

El fenómeno de la música regional colombiana, Yeison Jiménez, confirma lo que muchos esperaban: su regreso triunfal al Estadio El Campín con el espectáculo “Mi Promesa Tour – La Revancha”, programado para el 28 de marzo de 2026.

Este anuncio consolida un logro sin precedentes en la industria musical del país.

Después de convertirse en el primer artista de música regional colombiana en llenar El Campín en solitario el pasado 26 de julio de 2025, Yeison responde al clamor de miles de seguidores que pedían una segunda oportunidad para vivir la experiencia.

YEISON JIMENEZ MI PROMESA 2 CORTESIA PAOLA ESPAÑA Ampliar

Aquella noche reunió a más de 40 mil personas en un show monumental que marcó un antes y un después para el género.

El 2025 fue un año histórico para el artista: sus canciones dominaron listados, se convirtieron en himnos populares y sus giras nacionales agotaron boletería en tiempo récord. Con una conexión emocional única con su público, Yeison llevó la música regional a un nivel de impacto nacional nunca antes visto.

Sobre esta nueva fecha, el artista expresó: “Lo que vivimos en el primer Campín fue tan grande que muchos se quedaron por fuera. Por eso decidí volver, porque ustedes lo pidieron. Esta vez quiero estar más y vivir una noche que quede marcada para siempre. Nos vemos el 28 de marzo de 2026 en El Campín. ¡Los amo! La revancha es ahora.”

“Mi Promesa Tour – La Revancha” promete superar todas las expectativas: un espectáculo más poderoso, íntimo y cargado de emociones, diseñado para reafirmar el liderazgo de Yeison Jiménez como el máximo exponente de la música regional colombiana. Los preparativos ya están en marcha y se anticipa una producción de primer nivel que hará historia en Bogotá.

La boletería estará disponible próximamente en canales oficiales.