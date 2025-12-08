Gobierno asigna 180 mil millones para la Transversal del Cararé

El Gobierno Nacional confirmó la asignación de 180 mil millones de pesos para atender la emergencia que mantiene cerrada la Transversal del Cararé en Santander.

Tras el deslizamiento de tierra destruyó 2,5 kilómetros de vía y dejó incomunicado el corredor entre Landázuri y Vélez.

El anuncio de estos recursos se dio en Vélez. Durante una mesa de trabajo con autoridades nacionales, departamentales y locales.

Según las entidades, los recursos permitirán iniciar obras de emergencia.

Mientras tanto, Invías termina los estudios técnicos que definirán si la vía debe reconstruirse sobre el mismo trazado o si será necesario diseñar un nuevo corredor.

Además, del estado de la carretera, en la reunión también se revisaron temas de vivienda, salud, reasentamiento y acceso a tierras para las familias afectadas por la emergencia.

Al igual que las condiciones de las vías alternas que hoy están soportando todo el tráfico de la región.

La asesora jurídica del Ministerio de Hacienda, Rosa Dory Chaparro, aseguró que esta intervención es clave para el transporte de productos agrícolas y para la movilidad de las comunidades rurales.

“Nuestros campesinos necesitan sacar sus productos y necesitamos alimentar nuestro país. Estas son las vías que no se pueden dejar de atender un solo momento”, señaló.

Invías anunció que en las próximas días publicará el plan de intervención que marcará el inicio de las obras provisionales.

También se gestionarán recursos adicionales para mejorar rutas como desvíos, entre ellas las vías Vélez–Bolívar y Landázuri.

Las autoridades advierten que la recuperación definitiva tomará tiempo, pero destacan que esta inversión es el primer paso para restablecer la movilidad en uno de los corredores más importantes del departamento.