Influencer Aida Victoria Merlano se la juega ante la Corte: abogado pide tumbar condena

JUDICIAL

El abogado Miguel Ángel del Río, pidió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolver a Aida Victoria Merlano, y tumbar la condena que pesa sobre ella por haber ayudado a su mamá, la excongresista Aida Merlano a fugarse en 2019.

Del Río dice que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que aumentó de siete, a 13 años y ocho meses de prisión tiene en un vicio de nulidad porque supuestamente, los magistrados omitieron que el delito de favorecimiento de fuga de presos ya estaba prescrito.

#JUDICIAL | El abogado @migueldelrioabg pidió a la Sala de Casación Penal de la @CorteSupremaJ tumbar la condena de 13 años y ocho meses de prisión en contra de la “influencer” Aída Victoria Merlano, por ayudar a su mamá, la excongresista Aida Merlano a fugarse en 2019.



Vía… pic.twitter.com/bUHdrYoYfz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

La Procuraduría General, en igual sentido que la defensa solicitó que la influenciadora fuera absuelta.

“El fallo impugnado sí debería casarse y proferirse fallo de reemplazo de sentido absolutorio en favor de Aida Victoria Merlano Manzaneda. De no ser de recibo las anteriores reflexiones, solicitamos respetuosamente a la Sala que case parcialmente la sentencia recurrida para que se declare la extinción de la acción penal por el delito de fuga de presos en calidad de cómplice”.

La Fiscalía pidió a la Corte dejar en firme la sentencia contra la “influencer”. Para el ente acusador quedó demostrado que Aida Victoria Merlano “utilizó a su hermano, un menor de 17 años, para facilitar la fuga”.

Aida Victoria, fue condenada en septiembre de 2022, por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. De acuerdo con la sentencia, utilizó a su hermano, en ese momento menor de edad, para concretar el escape de la excongresista.

Los magistrados de la Sala de Casación Penal tendrán la última palabra sobre este caso.