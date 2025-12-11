Horóscopo del profesor Salomón HOY 11 de diciembre: es momento de renunciar a todo lo negativo

La Luna está cerca de llegar a su fase menguante, lo que significa un momento de dejar atrás lo negativo para abrirse campo a las nuevas oportunidades que están por llegar. Justamente, esta fue la recomendación que hizo el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, a muchos signos durante la jornada de este jueves 11 de diciembre.

El número 11 se caracteriza por tener un gran poder y una conexión angelical al estar ligado con San Benito. Quienes nacieron en esta fecha, vienen a cumplir una misión, ya sea con su familia o en el trabajo, para contribuir a un cambio en la sociedad. Sin embargo, deberá manejar las cosas con calma en los primeros días del 2026 para alcanzar la estabilidad de desea.

Para este jueves 11 de diciembre de 2025, el color es el negro y el número es el 9170. Entretanto, el profesor Salomón recomienda cargar la medalla de San Benito y rezar tres Padrenuestros como una forma de liberarse de cualquier energía negativa ante la entrada al cuarto menguante.

Horóscopo del profesor Salomón para este 11 de diciembre de 2025

Aries

Se vienen tiempos de tranquilidad para terminar el año de forma positiva; por lo tanto, podrá experimentar que algunas cosas se solucionan. También es momento de hacer borrón y cuenta nueva, y confiar que lo mejor se avecina.

Número: 8163

Tauro

Hay cosas nuevas que llegarán a su vida antes de que finalice el 2025, ya sea proyectos, propuestas o personas que le permitirán alcanzar buenos resultados y la prosperidad que necesita.

Número: 2350

Géminis

Habrá grandes novedades en la parte laboral. En este caso, recibirá propuestas nuevas o un ascenso en su trabajo que le traerá estabilidad en lo económico. Si planea viajar o desempeñarse en otro lugar, este es el momento.

Número: 8526

Cáncer

Debe tomar las cosas con calma. Si algo no salió como esperaba, no significa que todo terminó allí, por lo que es importante abrirse a nuevas oportunidades para que pueda salir adelante. Eso sí, hay que saber manejar un perfil bajo con tal de no despertar envidias.

Número: 1628

Leo

Se verá respaldado por la parte económica en los próximos días. Esto le permitirá cancelar algunas deudas y contar con mejores ingresos para el cierre de este 2025. Asimismo, tiene la oportunidad de participar en juegos de azar, ya que estarán a su favor.

Número: 1578

Virgo

Es importante fortalecer el amor, incluso hacia usted mismo. Esto implica hacer cambios e invertir en lo que quiere para que pueda sentirse feliz.

Número: 2358

Libra

Hay grandes tesoros que está por descubrir en 2026. Sin embargo, es importante cerrar de forma correcta este año. De esta manera, podrá estar abierto a las oportunidades que hay en el horizonte.

Número: 2770

Escorpio

El Año Nuevo estará rodeado de cosas positivas, ya sea riqueza, oportunidades, fortaleza y estabilidad. Asimismo, todo estará a su favor, pues podrá experimentar el triunfo en todo lo que se proponga.

Número: 0259

Sagitario

Hay nuevas oportunidades que van a surgir. Es posible que realice un viaje que incluso le permita establecerse en un nuevo lugar. También recibirá propuestas de trabajo o de negocios que deberá analizar detenidamente para saber si le conviene en su vida.

Número: 6174

Capricornio

Se vienen propuestas para hacer alguna sociedad, pero debe revisar qué tan favorable es y si esto tiene alguna relación con sus proyectos personales. Esto también puede ser un factor por el que lo pueden engañar.

Número: 0499

Acuario

Debe darle importancia a su familia y a su hogar. Procure compartir, perdonar y solucionar algún inconveniente con sus seres queridos. También recibirá una buena suma de dinero para finalizar con tranquilidad en 2025.

Número: 8850

Piscis

A pesar de que el 2025 no fue muy productivo en sus ganancias, recibirá una buena suma que le permitirá terminar el año de forma positiva. Eso sí, también debe prepararse para los desafíos del 2026 y atreverse a subir la escalera del éxito que está en el horizonte.

Número: 2252