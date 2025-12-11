Gobierno deroga el nombramiento del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina

El decreto que lo designaba fue revocado tras no poder tomar posesión del cargo.

El Gobierno nacional dejó sin efecto el nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Estado de Palestina.

El documento oficial señala que el nombramiento debía derogarse debido a que Ospina no logró tomar posesión dentro de los plazos establecidos.

Esta situación obedeció a que nunca recibió autorización del Gobierno de Israel para ingresar a Cisjordania, requisito indispensable para asumir el cargo.

El exalcalde confirmó la decisión a través de su cuenta de X, donde explicó que, pese a haber explorado alternativas para cumplir con la designación, no fue posible materializar la posesión diplomática.

El argumento de Ospina

En su comunicación pública, Ospina afirmó que la imposibilidad de asumir se originó en lo que calificó como una decisión arbitraria del Gobierno de Israel, al negar el permiso de ingreso a territorio palestino. Sostuvo que esta negativa desconocía acuerdos internacionales y anulaba cualquier opción de ejercer sus funciones.

El exmandatario aseguró que propuso varias alternativas a la Cancillería para ejercer el cargo, como ubicarse en un tercer país o aprovechar encuentros diplomáticos internacionales para entregar credenciales, pero ninguna fue viable bajo los protocolos diplomáticos vigentes.

También expresó su agradecimiento por la designación y reafirmó su respaldo al reconocimiento del Estado Palestino, pese a que finalmente no pudo representar al país ante ese gobierno.

El decreto que formaliza la revocatoria

El documento firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores establece de manera explícita la derogatoria del decreto, con el que Ospina había sido designado originalmente como embajador.

Asimismo, indica que la medida rige a partir de su expedición, dejando oficialmente sin efecto el nombramiento. Con ello, el Estado colombiano deberá realizar un nuevo proceso para definir quién ocupará la representación diplomática ante Palestina.

La relación bilateral con Palestina se mantiene activa, pero la embajada queda temporalmente sin jefe de misión mientras se realiza una nueva designación.