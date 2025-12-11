Rescatan a odontóloga secuestrada en Cali; cuatro capturados tras operación policial

En una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Cali fue rescatada en al interior de un vehículo, una odontóloga que había sido secuestrada por cuatro hombres en el barrio Troncal, al oriente de la ciudad.

La alerta ingresó a través de la línea 123, lo que activó de inmediato el plan ‘Candado’. Gracias al cerco policial, el vehículo en el que movilizaban a la víctima fue interceptado en el sector de El Triunfo, corregimiento de El Cabuyal, en jurisdicción de Candelaria.

Según el general Henry Bello, comandante de la Policía Cali, los delincuentes habían llegado horas antes desde otro municipio, hicieron seguimiento a la profesional y la abordaron cuando se disponía a abrir su consultorio.

“Estos cuatro sujetos, dedicados a la delincuencia común, utilizan este modus operandi: secuestran a las víctimas y luego las entregan a las disidencias de las FARC, estructura Dagoberto Ramos”, señaló el oficial.

En el operativo fueron capturados los cuatro presuntos secuestradores y incautaron un arma de fuego con munición calibre 9 mm. La odontóloga fue rescatada ilesa y trasladada a un centro asistencial para su valoración médica.

“Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a la Policía Nacional por su oportuna y rápida reacción, por los cierres que hubo durante la persecución y por evitar el secuestro de ella”, dijo el hermano de la víctima.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de secuestro y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.