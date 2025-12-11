FOMAG suspende a Ramédicas por fallas en entrega de medicamentos a maestros en Bogotá

El vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Herman Bayona Abello, anunció que, tras una revisión detallada del servicio de suministro de medicamentos para los maestros en Bogotá, se identificaron graves incumplimientos por parte del gestor farmacéutico Ramédicas.

Por esta situación decidieron avanzar en la transición hacia dos nuevos gestores farmacéuticos, que iniciarán operación en un plazo estimado de 8 a 10 días, a partir del 11 de diciembre de 2025.

“El FOMAG decidió suspender el servicio o la contratación con el gestor farmacéutico Ramédicas y que entran dos nuevos gestores farmacéuticos en los siguientes 8 o 10 días a suplir todas las necesidades del Magisterio porque precisamente nos está afectando mucho y nos está afectando en la garantía del derecho a la salud de los maestros”, agregó el vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Según la evaluación técnica que realizaron desde el magistero, “Ramédicas incumplió de manera reiterada los niveles de servicio establecidos”. Entre las principales fallas que presentaron entregas parciales, incompletas o tardías de medicamentos, así mismo anunciaron problemas operativos similares en Antioquia y Cundinamarca. Pese a que el prestador ha recibido más del 75 por ciento de los pagos contractuales, su operación continúa afectando la garantía del derecho fundamental a la salud de los docentes y sus familias.

Veeduría de salud del magisterio advierte deterioro en cuentas del FOMAG

La veeduría nacional de salud del magisterio advierte que el informe financiero de la cuenta del FOMAG en el último trimestre del 2025, presentado por la Fiduprevisora, revela la crisis económica por la que atraviesa el fondo.

Aseguran que se observa un deterioro en el patrimonio por más de 2 billones de pesos, cifra que comparada con el mismo periodo del año anterior, refleja un deterioro del 42% pasando de $1.3 a $3.3 billones, y si se diferencia con el trimestre anterior del 2025, el deterioro aumentó un 25%.

Esto genera pasivos corrientes por $5.7 billones, hay en activos corrientes por $2.7 billones, lo que evidencia la falta de recursos para cubrir las obligaciones en la prestaciones de servicios médicos para lo que resta del año.

A esta advertencia, se suma que siguen destinando los ahorros pensionales a otras cuentas, con pasivos que suman más de 3.7 billones de pesos.

“Debemos defender el FOMAG y preparar las condiciones del paro indefinido, exigir al gobierno de Petro que responda por las pérdidas y los sobre costos que superan los 5 billones de pesos”, señala la Veeduría.