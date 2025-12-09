La Superintendencia de Salud intervino la Unidad de Salud de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio confirmó que en la tarde del martes 9 de diciembre la Superintendencia de Salud realizó la intervención forzosa de la Unidad de Salud de Ibagué debido a la situación que afronta la entidad del municipio.

Precisamente en un comunicado a la opinión pública la Alcaldía de Ibagué expresó su respeto a la decisión de la Superintendencia de Salud “Expresamos nuestro pleno respeto por las competencias legales y técnicas de la Superintendencia y reconocemos la importancia de esta medida para proteger la vida, la salud y la continuidad en la atención de los usuarios”.

Por otra parte, se resaltó que la Superintendencia de Salud de esta manera toma posesión de la entidad con el fin de adelantar el plan de intervención “Es necesario recordar que la situación que hoy enfrenta la USI responde a dificultades acumuladas durante años, en materia operativa y administrativa, que han puesto en riesgo la estabilidad de los servicios”.

“Desde el inicio del Gobierno hemos venido alertando”: Alcaldía de Ibagué

Según el comunicado a la opinión pública desde el año 2024 cuando asumió el mandato la alcaldesa, Johana Aranda, se reveló el complejo panorama que tenía la entidad, por lo que se venía trabajando para evitar un fuerte impacto en la atención de los usuarios.

“La Alcaldía reitera su disposición para colaborar con la Superintendencia, el agente especial interventor y las instancias técnicas que asuman la administración temporal, con el fin de facilitar las acciones necesarias para la recuperación de la entidad y para garantizar que ningún usuario vea afectado su derecho fundamental a la salud”, indica el comunicado.

Dato: pese a la intervención según la Alcaldía de Ibagué la Unidad de Salud seguirá funcionando y prestando los servicios de salud a los usuarios de la capital del Tolima.