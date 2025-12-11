Tunja

Ex Alcalde de Puerto Boyacá y aspirante a la Cámara se refiere a obras inconclusas

Durante su paso por la administración local, recordó que enfrentó de primera mano las problemáticas de las regiones rurales.

Ex Alcalde de Puerto Boyacá y aspirante a la Cámara se refiere a obras inconclusas

Caracol Radio

Paola Márquez

El exalcalde de Puerto Boyacá y exdiputado departamental, Jicly Edgardo Mutis Isaza, aseguró que su experiencia territorial y su trabajo con comunidades vulnerables serán la base de su aspiración a la Cámara de Representantes en las elecciones del 8 de marzo.

Sin embargo, en Caracol Radio, en medio de su presentación como candidato ante los medios de comunicación, se le preguntó sobre varias obras y proyectos que han sido objeto de cuestionamiento por parte de concejales y comunidad.

Obras, cuestionamientos y proyectos pendientes

Sobre las críticas de algunos concejales de Puerto Boyacá respecto a retrasos en proyectos como el malecón y programas de vivienda, señaló que varias obras avanzaron pese a dificultades externas, incluida la pandemia.

Indicó que su administración ejecutó más de 100 proyectos de infraestructura y que en el caso de las viviendas, los procesos continuaron gracias a la activación de pólizas y a la gestión de recursos adicionales.

“Siempre habrá ataques políticos, pero dejamos proyectos con avances importantes. Las viviendas están muy adelantadas y el malecón tiene pólizas que deben revisarse. Esto requiere voluntad política”, aseguró.

Preocupación por reformas nacionales

El aspirante también expresó inquietudes frente a las reformas del Gobierno Nacional, especialmente la reforma a la salud, que considera no ofrece soluciones claras, y los impactos del cambio en la política minero-energética. Señaló que en Puerto Boyacá podrían perderse cerca de 500 empleos, afectando la economía local y las regalías para Boyacá.

Finalmente, hizo un llamado a conformar una bancada boyacense sólida y unida en el Congreso. “Queremos trabajar como lo hacen Antioquia o la Costa: unidos, jalonando obras para el departamento”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad