Ex Alcalde de Puerto Boyacá y aspirante a la Cámara se refiere a obras inconclusas
Durante su paso por la administración local, recordó que enfrentó de primera mano las problemáticas de las regiones rurales.
El exalcalde de Puerto Boyacá y exdiputado departamental, Jicly Edgardo Mutis Isaza, aseguró que su experiencia territorial y su trabajo con comunidades vulnerables serán la base de su aspiración a la Cámara de Representantes en las elecciones del 8 de marzo.
Sin embargo, en Caracol Radio, en medio de su presentación como candidato ante los medios de comunicación, se le preguntó sobre varias obras y proyectos que han sido objeto de cuestionamiento por parte de concejales y comunidad.
Obras, cuestionamientos y proyectos pendientes
Sobre las críticas de algunos concejales de Puerto Boyacá respecto a retrasos en proyectos como el malecón y programas de vivienda, señaló que varias obras avanzaron pese a dificultades externas, incluida la pandemia.
Indicó que su administración ejecutó más de 100 proyectos de infraestructura y que en el caso de las viviendas, los procesos continuaron gracias a la activación de pólizas y a la gestión de recursos adicionales.
“Siempre habrá ataques políticos, pero dejamos proyectos con avances importantes. Las viviendas están muy adelantadas y el malecón tiene pólizas que deben revisarse. Esto requiere voluntad política”, aseguró.
Preocupación por reformas nacionales
El aspirante también expresó inquietudes frente a las reformas del Gobierno Nacional, especialmente la reforma a la salud, que considera no ofrece soluciones claras, y los impactos del cambio en la política minero-energética. Señaló que en Puerto Boyacá podrían perderse cerca de 500 empleos, afectando la economía local y las regalías para Boyacá.
Finalmente, hizo un llamado a conformar una bancada boyacense sólida y unida en el Congreso. “Queremos trabajar como lo hacen Antioquia o la Costa: unidos, jalonando obras para el departamento”.