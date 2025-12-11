Ex Alcalde de Puerto Boyacá y aspirante a la Cámara se refiere a obras inconclusas

El exalcalde de Puerto Boyacá y exdiputado departamental, Jicly Edgardo Mutis Isaza, aseguró que su experiencia territorial y su trabajo con comunidades vulnerables serán la base de su aspiración a la Cámara de Representantes en las elecciones del 8 de marzo.

Sin embargo, en Caracol Radio, en medio de su presentación como candidato ante los medios de comunicación, se le preguntó sobre varias obras y proyectos que han sido objeto de cuestionamiento por parte de concejales y comunidad.

Obras, cuestionamientos y proyectos pendientes

Sobre las críticas de algunos concejales de Puerto Boyacá respecto a retrasos en proyectos como el malecón y programas de vivienda, señaló que varias obras avanzaron pese a dificultades externas, incluida la pandemia.

Indicó que su administración ejecutó más de 100 proyectos de infraestructura y que en el caso de las viviendas, los procesos continuaron gracias a la activación de pólizas y a la gestión de recursos adicionales.

“Siempre habrá ataques políticos, pero dejamos proyectos con avances importantes. Las viviendas están muy adelantadas y el malecón tiene pólizas que deben revisarse. Esto requiere voluntad política”, aseguró.

Preocupación por reformas nacionales

El aspirante también expresó inquietudes frente a las reformas del Gobierno Nacional, especialmente la reforma a la salud, que considera no ofrece soluciones claras, y los impactos del cambio en la política minero-energética. Señaló que en Puerto Boyacá podrían perderse cerca de 500 empleos, afectando la economía local y las regalías para Boyacá.

Finalmente, hizo un llamado a conformar una bancada boyacense sólida y unida en el Congreso. “Queremos trabajar como lo hacen Antioquia o la Costa: unidos, jalonando obras para el departamento”.