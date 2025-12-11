El escape secreto de María Corina Machado: Así salió de Venezuela en barco para llegar a Oslo // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini

La persecución política en Venezuela ha dado un giro histórico este diciembre de 2025. Tras once meses en la clandestinidad, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró salir de territorio venezolano en una operación de alto riesgo que involucró una travesía marítima y el apoyo de aliados internacionales, hecho que se mantuvo en total secreto para garantizar la seguridad de la opositora.

Según confirmaron funcionarios de Estados Unidos, Machado abandonó el país el pasado martes en un barco con rumbo a Curazao, una maniobra que se mantuvo bajo estricta reserva para evitar que Nicolás Maduro interceptara su salida. La operación fue descrita como “cuidadosamente planificada”, divulgándose la información solo cuando la dirigente ya se encontraba fuera de peligro y en ruta hacia Europa.

“Arriesgaron su vida por mí”: El mensaje de María Corina rumbo a Oslo

Aunque la logística del viaje impidió que Machado no llegara a tiempo para la ceremonia oficial celebrada este 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, la líder venezolana se comunicó vía telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, mientras se dirigía al aeropuerto.

En una emotiva conversación, Machado confirmó que ya estaba camino a Noruega y expresó su gratitud por el sacrificio de su equipo:

Les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo... tengo que subir al avión — María Corina Machado

Se espera que la líder opositora ofrezca su primera conferencia de prensa este jueves en la capital noruega en horas de la mañana, luego de su aparición pública en la noche de este miércoles en el Grand Hotel de Oslo, donde en medio de un emotivo momento, cantó el himno nacional junto a decenas de simpatizantes que se encontraban a las afueras del lugar.

El discurso de Ana Corina Sosa, hija de María Corina

Ante la ausencia física de su madre, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón en su nombre. Frente a la realeza noruega y mandatarios internacionales como el presidente argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, la joven leyó un discurso enviado por la líder opositora.

Las palabras de Machado resonaron en el recinto, definiendo el premio no como un logro individual, sino como el reconocimiento a la “larga marcha hacia la libertad” de Venezuela. En su texto, reconstruyó la identidad venezolana como una fusión de raíces indígenas, africanas y españolas, recordando que desde 1811 el país afirmó que “cada ser humano posee una dignidad soberana”.

Fuerte advertencia del Comité Nobel a Maduro y sus aliados

La ceremonia también sirvió como tribuna para una fuerte condena internacional. Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un estado “brutal y autoritario”, acusando directamente a potencias extranjeras de sostener al régimen.

Frydnes señaló a Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah de proporcionar armas, tecnología de vigilancia y propaganda para fortalecer la represión en Venezuela. “Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal”, sentenció, al tiempo que instó a Maduro a aceptar los resultados electorales y renunciar para permitir una transición pacífica.

“El abrazo que necesita toda Venezuela”

A través de sus redes sociales, María Corina Machado compartió imágenes y videos de lo que fue su primera aparición pública tras casi un año de clandestinidad, manifestó su agradecimiento con las personas que llegaron al país nórdico y tuvo un emotivo encuentro con su hija, a quien no veía durante dos años.