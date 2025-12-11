6AM W6AM W

Embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue suspendido y posteriormente reintegrado

La suspensión se dio a pesar de que el nombramiento de los embajadores es de discreción del presidente de la República.

José Roberto Acosta. Foto: Cancillería

La W conoció que el embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue destituido de su cargo en septiembre de 2025 luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera la demanda que presentó la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) contra su nombramiento, pues señalaban que no contaba con los requisitos para ese cargo.

Cabe aclarar que la suspensión fue una medida cautelar que tomó el Tribunal.

Sin embargo, el Consejo de Estado revirtió la medida del Tribunal, señalando que no se le debía suspender al embajador.

Esta es la decisión del Consejo de Estado que reintegró al embajador José Roberto Acosta en su cargo:

Escuche la noticia completa aquí:

Embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue suspendido y posteriormente reintegrado

