EE. UU. confisca barco petrolero en costas venezolanas: “el más grande jamás incautado” según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país interceptó y confiscó un gran barco petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio de la tensión entre Washington y Caracas por el despliegue militar ordenado por el mandatario norteamericano en el Caribe.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, dijo Trump al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Inicialmente, la agencia Bloomberg reveló esta información en exclusiva, citando a fuentes familiarizadas, que fue ratificada por Trump, quien agregó: “Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante”.

Esta incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo, lo que obliga al país sudamericano a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Pese a lo anterior, PDVSA, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

Entre el Nobel de la Paz y los bombardeos a “narcolanchas” aumenta la tensión entre EE. UU. y Venezuela

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas. Su hija, Ana Corina Sosa recogió el galardón en su lugar.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

El mandatario republicano, quien no entregó detalles sobre el buque confiscado, su propietario o su destino, dijo que los días de Maduro estaban “contados” en una reciente entrevista con el sitio Politico.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses superan tres meses de despliegue en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, en el que han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en cercanías de Venezuela, Colombia y también México, de acuerdo con una publicación del Washington Post, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.