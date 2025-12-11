Este miércoles 10 de diciembre, la líder opositora María Corina Machado, salió de Venezuela a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, su hija Ana Corina, fue quien subió al escenario para recibir el reconocimiento en nombre de su madre.

“Machado no llegará ni a la procesión de antorchas ni al banquete del Nobel. No sabemos cuándo llegará a Oslo, sólo que va a venir", dijo a EFE Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

Cabe destacar que la líder venezolana estuvo en clandestinidad desde hace el 9 de enero del 2025, tras una jornada de protestas organizada por la oposición, un día antes de la tercera toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

No es la primera vez que Ana Corina de 34 años representa a su madre, desde que la dirigente ha estado en resguardo, su hija la ha representado públicamente en varias ocasiones y ha sido su voz en varios escenarios mientras ella permanece oculta.

María Corina Machado HOY: primera aparición de la líder venezolana

8:31 P.M. | La líder opositora sale del hotel para saludar de mano y abrazo a las personas que la esperaron en frente .

. 8:25 p.m. | María Corina Machad hace su primera aparición en Noruega, tras once meses de vivir en clandestinidad.

🔴EN VIVO| María Corina Machado hace su primera aparición pública en Oslo, tras recibir Nobel de Paz Ampliar

#MUNDO| A esta hora la Nobel de Paz, María Corina Machado, hace presencia en Oslo (Noruega). Esta es la primera aparición pública de Machado en once meses, tras vivir en clandestinidad ante las amenazas del chavismo.



Machado logró salir de Venezuela en un barco que llegó a…

20:06 p.m. | Fue vista por primera vez a la líder opositora María Corina Macado en l avión de llegada a Noriega para recoger el Premio Nobel de Paz

#ATENCIÓN | La líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue vista en el avión a su llegada a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz que fue entregado a su hija, Ana Corina Sosa, en el ayuntamiento de Oslo.



En minutos, Machado se asomará al balcón del Grand…

19:13 p.m. | Se espera que la líder opositora haga su primera aparición desde el balcón del Gran Hotel de Oslo