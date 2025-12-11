Comenzó el proyecto de renovación urbanística más importante de Bogotá.

Como entidad responsable de su desarrollo, y luego de un proceso de selección riguroso y transparente, RenoBo adjudicó a la firma Bonus Banca de Inversión la estructuración del modelo de negocio y el acompañamiento en la futura selección del desarrollador inmobiliario que será responsable de ejecutar el proyecto urbanístico.

“En un plazo de ocho meses, la empresa adjudicataria adelantará la estructuración técnica, jurídica y financiera del modelo de negocio. Una vez esté estructurado, se abrirá el proceso de selección del desarrollador inmobiliario, encargado de la ejecución del proyecto”, explicó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

¿Qué es el Plan Parcial Estación Metro 26?

Ubicado entre las calles 24 y 26, y entre la carrera 13 y la transversal 17, el Plan Parcial Estación Metro 26 comprende 9,3 hectáreas que serán revitalizadas en el entorno próximo a la principal estación de transporte intermodal del Distrito, conformada por la Estación 13 del Metro de Bogotá, la Estación Central de TransMilenio y la estación de Regiotram de Occidente.

Posibilitando el aprovechamiento eficiente de terrenos públicos que permanecieron en desuso durante más de 10 años, el alcalde Carlos Fernando Galán encomendó a RenoBo la gestión de este proyecto inmobiliario. Con él, se posibilita la construcción de nueva vivienda y establecimientos para comercio y servicios en una ubicación estratégica, con más y mejor espacio público, y acceso a transporte masivo, reduciendo tiempos y costos de traslado para miles de familias.

“El proyecto Metro 26 es importante para Bogotá; contempla desarrollos para usos residenciales, comerciales y de servicios, además de amplias zonas de espacio público que le darán una nueva vida a un territorio estratégico para la ciudad”, agregó el gerente general.

Unidad de Actuación Urbanística 4

La Unidad de Actuación Urbanística 4 es uno de los proyectos contemplados dentro del Plan Parcial Estación Metro 26, con los que la Administración del alcalde Galán busca darle una nueva vida a esta zona estratégica de la ciudad.

El proyecto cuenta con un área de planificación de 1,49 hectáreas, entre la carrera 13A y la avenida Caracas, y la calle 24 y el límite de intervención sur de la estación Central de TransMilenio. En esta zona se proyecta la construcción de 521 nuevas unidades de vivienda y la generación de 5.471 m2 de espacio público.

El proceso de selección de la banca de inversión se llevó a cabo en la plataforma Secop II, bajo la modalidad de invitación simplificada, y contó con todas las garantías de transparencia y concurrencia. El procedimiento incluyó la publicación de los documentos del proceso, la recepción de observaciones por parte de los interesados, la evaluación objetiva de las propuestas conforme a los criterios técnicos, jurídicos y financieros establecidos, y la trazabilidad pública de cada etapa en el sistema. De esta manera, RenoBo aseguró un proceso abierto, verificable y alineado con las mejores prácticas de contratación pública.

Con la firma del contrato, la Administración Distrital, a través de RenoBo, da inicio formal a este importante proyecto para la renovación urbana de la ciudad.