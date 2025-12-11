Chocó, La Guajira y Vichada: los nuevos destinos turísticos favoritos en Colombia

La Asociación Colombiana de Agencias y Viajes de Turismo, ANATO, informó que entre enero y octubre de 2025, Colombia recibió 3.8 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un incremento del 4,3% frente al mismo periodo del 2024.

Nuevos destinos preferidos por los extranjeros

ANATO informó que Bogotá, uno de los destinos tradicionales, continua liderando la lista con 1.5 millones de viajeros internacionales. Sin embargo, han ganado popularidad entre los turistas internacionales Chocó, La Guajira y Vichada, departamentos que registraron un crecimiento del 100% en la llegada de visitantes, consolidándose como nuevas opciones para el turismo tanto nacional e internacional.

En cuanto a los destinos más tradicionales son:

Antioquia

Bolívar

Norte de Santander

San Andrés

Córdoba

Casanare

Nariño

“La creciente afluencia de turistas refleja el fortalecimiento de la industria de los viajes en Colombia, no solo en los destinos urbanos y de sol y playa, sino también en territorios emergentes preparados para recibir visitantes de manera sostenible y competitiva”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO.

Según la líder de ANATO, la ampliación de portafolios turísticos por parte de agencias de viajes y operadores locales permite consolidar a Colombia como un destino diverso, ofreciendo experiencias únicas para todo tipo de viajeros.

Lea también: Recuperación del sector hotelero en Colombia sigue siendo lenta, afirma Cotelco

¿Cuáles son las mejores playas de Colombia para viajar en diciembre 2025?

Colombia es uno de los destinos más famosos en el mundo gracias a su biodiversidad, animales y más. Sin contar que, la gastronomía, los lugares y la cultura, también es un factor importante, ya que en departamentos como Antioquia, La región Caribe y el Pacífico.

Es así que, después de preguntarle a la Inteligencia Artificial acerca de las mejores playas para viajar y conocer en diciembre, realizó un listado en el que organiza y brinda las razones del porqué está siendo recomendado.

Le recomendamos: Destinos más elegidos por los colombianos para vacacionar a mitad de año: ¿Cuáles lideran la lista?

Playa Blanca, Barú (Cartagena)

Es uno de los destinos más populares del Caribe colombiano: arena blanca, agua turquesa, muy fotogénica.

arena blanca, agua turquesa, muy fotogénica. Está relativamente cerca de Cartagena, lo que facilita la logística si viajas desde una ciudad grande.

En diciembre, suele ser temporada seca en muchas zonas del Caribe, lo que favorece que los viajeros puedan disfrutar del sol, la playa y la buena brisa del mar.

Parque Nacional Natural Tayrona (Santa Marta)

Sus playas, como Cabo San Juan, Playa Cristal y entre otras, combinan el mar y la selva: naturaleza vibrante, paisajes únicos, sensación de “paraíso casi virgen”.

naturaleza vibrante, paisajes únicos, sensación de “paraíso casi virgen”. Ideal para aquellos que disfruten el ecoturismo, caminatas, paisajes naturales y un ambiente relajado.

Diciembre suele ser un buen mes para visitar este parque natural: clima agradable, mar calmado en muchas zonas, perfecto para disfrutar sin multitudes extremas (pero con suficiente acceso e infraestructura).

Isla de San Andrés

El mar de los “siete colores,” aguas cristalinas, arena clara, palmeras: todo el encanto de una isla caribeña.

Excelente para snorkel, relajarse, disfrutar de la cultura isleña, música, gastronomía local, y combinar descanso con ocio.

En diciembre suele ser temporada ideal: buen clima, mar tranquilo — genial para quienes vienen desde Bogotá o el interior del país buscando un escape tropical.

Le puede interesar: Estas son las mejores fechas para comprar vuelos baratos en este fin de año, según estudio

Playa El Almejal (Chocó)

Esta zona del Pacífico ofrece una experiencia distinta al Caribe: playas más tranquilas, menos comerciales, mucha naturaleza.

playas más tranquilas, menos comerciales, mucha naturaleza. Perfecto para quienes disfrutan de lo rústico, la aventura, el contacto con ecosistemas tropicales, y un turismo más alternativo y consciente.

Puede ser una buena opción si el visitante o familia está en busca desconexión, tranquilidad y menos aglomeraciones que las islas del Caribe.

Cabo de la Vela (La Guajira)