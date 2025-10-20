Carlos Carillo denuncia posible favorecimiento de fondo de adaptación a contratista de ruta del arroz

Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, denunció un presunto acto de corrupción en el contrato de la ruta del arroz, señalando que la actual directora del Fondo de Adaptación, Katherine Rojas, estaría favoreciendo al contratista del proyecto.

Sobre el contrato, cuya suma es de $36.000 millones, según Carrillo, el contratista está haciendo cobros indirectos injustificables.

“La nueva gerencia está haciendo todo lo posible por favorecer al contratista y ponerle trabas al interventor; buscó traer a la gente del gobierno Duque, del Fondo de Adaptación”; dijo Carlos Carillo en W Radio.

De acuerdo con Carrillo, hizo un llamado a entes de control como la Contraloría y Procuraduría, para vigilar la ejecución del contrato, que es lo que la actual administración no está haciendo, pues durante su encargo en la entidad, no había permitido que se pagara nada de ese contrato.

Sobre los actos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, señaló que dentro hay facciones, y algunas no dan la lucha frontalmente contra este delito.