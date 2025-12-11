Bogotá

Así robaban los reyes del atraco a Bancos en Bogotá: fueron capturados

Las 7 personas que habían robado entidades financieras en 9 localidades de la ciudad, hacían parte de un grupo conocido como “Los Joker”.

Fueron más de 8 meses de investigación en los que miembros de las unidades de inteligencia de la Policía recopilaron material probatorio entre cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales, elaboración de fotogramas con relación de imágenes, trabajo de campo y denuncias penales, para evidenciar la forma en la que estos delincuentes que conformaban una banda conocida como “Los Joker” robaban entidades financieras en Bogotá.

De acuerdo a las investigaciones se pudo establecer que estas personas tenían unos roles específicos dentro de este grupo delincuencial, para la comisión de estos hechos delictivos, como instalador, transportador, controlador y campanero. Luego realizaban labores de vigilancia y reconocimiento, para identificar horarios y medidas de seguridad de estos bancos, para posteriormente ingresar y, mediante el uso de armas de fuego, intimidar a los usuarios y trabajadores para hurtar el dinero de las cajas.

Luego de cometer estos hurtos, escapaban en vehículos de servicio público (taxis) y de gama, por unas rutas ya establecidas para evitar ser capturados. Asimismo, contaban con diferentes medios logísticos como radios, vehículos, motocicletas, armas de fuego y celulares con los que efectuaban su actuar delincuencial.

¿Dónde robaban bancos “Los Joker”?

Se les atribuyen al menos 17 eventos de hurto a entidades bancarias en las localidades de Kennedy, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

Además, varios de estos capturados registran antecedentes por diferentes delitos. La policía asegura que con estas acciones operativas afectaron las rentas criminales que efectuaron en los hurtos cometidos a estas entidades bancarias en una suma cercana a los 145 millones de pesos.

Finalmente, estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

