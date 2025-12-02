Capturados presuntos sicarios tras asesinar a un hombre en el barrio Olaya

En el barrio Olaya Herrera, sector Central calle 32B, se presentó el homicidio con arma de fuego de Ismael Salas Méndez, de 39 años, quien alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial donde falleció.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en un establecimiento comercial del sector cuando ingresó un sujeto, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, emprendiendo la huida del lugar en una motocicleta.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, se realizó un plan candado, donde simultáneamente en persecución fueron capturadas dos personas como posibles responsables de este hecho.

Capturado 1

Alias Jhondeivis de 35 años, natural de Cartagena el cual presenta 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Capturado 2

Alias Carlitos Alberto el cual presenta 6 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Por su parte, realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.