Alerta en Paipa ante brote de virus en menores de dos instituciones de a cargo del ICBF

Las autoridades de salud de Paipa confirmaron dos brotes del virus mano-pie-boca en instituciones de primera infancia atendidas por el ICBF, que afectaron a 25 niños menores de cinco años.

Adriana Flórez, secretaria de Salud municipal explicó que el primer brote dejó 11 niños contagiados entre 1 y 3 años, situación que fue controlada tras una visita epidemiológica y la adopción de medidas de higiene.

El segundo caso, reportado el 3 de diciembre, elevó los contagios a 14 menores, por lo que la administración decidió cerrar temporalmente la institución, dado que los afectados superaban el 10 % de la población escolar y ya se acercaba el inicio del receso de fin de año.

“Tan pronto recibimos el reporte de las instituciones, fuimos a hacer la visita epidemiológica de campo, y decidimos que era mejor realizar el cierre, ya estaba muy cerca el periodo de entrada a vacaciones de los niños, entonces consideramos hacer ese corte de las cadenas de transmisión y evitar que se pudiera expandir un poco más este virus”. Dijo la secretaria.

El virus, que tiene transmisión respiratoria y causa síntomas similares a un resfriado acompañados de erupciones alrededor de la boca, manos y pies, puede propagarse con facilidad si no se toman medidas oportunas.

Por ello, la Alcaldía, en conjunto con el ICBF, adelanta campañas educativas dirigidas a padres, cuidadores y educadores para reforzar el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y la permanencia en casa de los niños que presenten síntomas.

“El llamado es a continuar con lavado de manos frecuentes, este virus se transmite por el aire, quiere decir que la saliva, las gotitas de flux que nosotros soltamos al hablar, al toser, al reír, al llorar, al comer, infectan las superficies. Lo que hay que hacer es una desinfección de las superficies y monitorear que no haya fiebre”. Explicó.

Aunque el virus no suele generar complicaciones graves, las autoridades recomiendan extremar cuidados en menores y en personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Según el reporte oficial, los niños afectados evolucionan de manera satisfactoria y no se han registrado complicaciones.

“La forma de diferenciarlo con una gripa, es el brote en la boca, en las manos y en los pies, y porqué en los pies, porque ellos se chupan los piecitos o porque les cae saliva y están descalzos, entonces es como una gripita, con un salpullido alrededor de boca, manos y pies”. Puntualizó la secretaria.

Aunque el virus no genera mayores complicaciones y los primeros cuidados pueden tratarse en casa, se recomienda acudir a atención especializada únicamente en caso de no registrar mejoría.