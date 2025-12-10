‘Yo soy Cabal’: la senadora narra sus inicios políticos y el capítulo más duro que le dejó la guerra

En una entrevista reciente con 6AM de Caracol Radio, María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial, compartió detalles sobre el lanzamiento de su libro autobiográfico ‘Yo Soy Cabal’. La obra, una idea de Intermedio Editores del Tiempo de hace casi un año, ha sido descrita por Cabal como “toda una aventura”.

Cabal rememoró su primer día como política, identificándolo con el día de su posesión en el Congreso, un momento que considera simbólico y socialmente significativo. “Uno sube una escalera cuando ya asume una dignidad”, afirmó.

La senadora también destacó la influencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su vida, pero mencionó a otro líder que la marcó profundamente: Gabriel Murillo, su director en la Universidad de Los Andes.

