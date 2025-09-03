María Fernanda Cabal: “Yo quería a Álvaro Uribe Vélez en la vicepresidencia”

La senadora y precandidata presidencial declaró que el Centro Democrático, a pesar de los recientes acontecimientos como el asesinato de Miguel Uribe Turbay y la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, seguirá siendo el partido más votado en las elecciones de marzo de 2026.

En una entrevista con 10AM de Caracol Radio, Cabal confirmó que aunque había una pausa en las campañas, sugerida por la senadora Paloma Valencia, estas ya se reanudaron.

Noticia en desarrollo