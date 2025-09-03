10AM10AM

María Fernanda Cabal: “Yo quería a Álvaro Uribe Vélez en la vicepresidencia”

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal destapó su deseo en las elecciones 2026

María Fernanda Cabal. Foto: Sebastián Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.

Maria José Castro

La senadora y precandidata presidencial declaró que el Centro Democrático, a pesar de los recientes acontecimientos como el asesinato de Miguel Uribe Turbay y la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, seguirá siendo el partido más votado en las elecciones de marzo de 2026.

En una entrevista con 10AM de Caracol Radio, Cabal confirmó que aunque había una pausa en las campañas, sugerida por la senadora Paloma Valencia, estas ya se reanudaron.

