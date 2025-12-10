Sindicato de trabajadores de la primera infancia en Caldas rechazan modelo contractual del ICBF

Manizales

El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SINTRACIHOBI, seccional Manizales, expresó su rechazo a la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de avanzar hacia la contratación mediante Órdenes de Prestación de Servicios para el personal de primera infancia.

La organización sindical Sintracihobi manifestó su profunda preocupación por lo que califican como una “medida que precariza” la labor de agentes educativas, auxiliares pedagógicas, manipuladoras de alimentos y personal administrativo y de servicios generales, quienes cumplen funciones permanentes y esenciales en el desarrollo y protección de niñas y niños en el país, según lo destacó Olga Herrada Rodríguez, presidenta de dicho sindicato.

Prueba piloto de contratación del ICBF

Según el sindicato, el ICBF estaría implementando una prueba piloto para vinculaciones mediante O.P.S. en programas de educación inicial en el hogar, madres comunitarias transitadas y talento humano de los Centros de Desarrollo Infantil. Advierten que quienes no superen el proceso quedarían por fuera del sistema y sin empleo.

La organización enfatizó que: “este modelo desconoce la naturaleza estable del trabajo en la primera infancia, aumenta la inseguridad económica y social de miles de mujeres cabeza de familia y va en contravía de la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que prohíbe este tipo de contratación para funciones permanentes del Estado”, destacó la presidenta del sindicato.

El sindicato sostiene que la calidad de la atención a la niñez depende directamente de la estabilidad laboral de quienes la brindan, por lo que califican esta decisión como regresiva e inaceptable.

Solicitudes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Exigen contratación laboral digna, con todas las prestaciones sociales, y la instalación inmediata de mesas de diálogo con las directivas del ICBF, los ministerios de Trabajo, Igualdad y Hacienda, así como la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, para garantizar los derechos laborales y la protección de la niñez atendida por estos programas.