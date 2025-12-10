Caldas ya completó 13 personas lesionadas por pólvora en lo corrido de diciembre de 2025

Manizales

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, informó un aumento en los casos de quemados por pólvora durante las celebraciones del Día de Velitas, correspondientes al 7 y 8 de diciembre.

Según el reporte de vigilancia intensificada con corte al 9 de diciembre, el departamento registra 13 personas lesionadas, lo que representa un incremento del 113 % frente al mismo periodo del año anterior.

Jorge Rubio Jiménez, Subdirector de Salud Pública de la DTSC, explicó que 7 de los casos ocurrieron entre el 7 y 8 de diciembre, mientras que 2 adicionales fueron notificados el día 9 de diciembre.

Estos últimos corresponden a un menor de 16 años en Manizales, con quemaduras de primer grado por un volador y actualmente hospitalizado, y otro menor de edad de 10 años en el municipio de Belalcázar, quien sufrió quemaduras leves en los dedos de la mano y permanece en manejo ambulatorio. En total, 4 personas permanecen hospitalizadas y, hasta el momento, no se reportan fallecidos

“Invitamos de manera especial a los padres de familia y cuidadores para que eviten que los niños entren en contacto con la pólvora. También hacemos un llamado a los adultos para actuar con responsabilidad y no manipular pólvora, mucho menos bajo los efectos del alcohol”, señaló Rubio.