Con 1900 uniformados la policía Caldas garantizará la seguridad en el puente de velitas
El anuncio lo hizo la coronel Rocío Melo , comandante de la Policía Caldas
Manizales
Este fin de semana en diferentes municipios del departamento se llevarán a cabo actividades culturales, religiosas y recreativas de alta trascendencia. Uno de los eventos más representativos es la celebración de la “Noche y el Fuego” en el municipio de Salamina, una tradicional festividad que reúne a propios y visitantes alrededor de desfiles de faroles, alumbrados artísticos y muestras culturales que iluminan las calles patrimoniales, convirtiéndose en un punto de encuentro familiar y turístico de gran importancia.
Los uniformados de los diferentes grupos de prevención y especialidades estarán enfocados en prevenir hechos que afecten la seguridad ciudadana, tales como:
Delitos de alto impacto
· Violencia intrafamiliar.
· Lesiones personales asociadas por riñas o intolerancia social.
· Incidentes relacionados con el uso indebido de pólvora.
“De igual manera, la Seccional de Tránsito y Transporte permanecerá activa las 24 horas del día en los principales corredores viales del departamento. Su misión será garantizar la movilidad segura de todos los actores viales, prevenir la siniestralidad y reforzar campañas pedagógicas para promover el autocuidado, el respeto por las normas y la conducción responsable.”; dijo la coronel
La Policía Nacional invita a los ciudadanos a celebrar este puente festivo con responsabilidad y sentido familiar, atendiendo las siguientes recomendaciones:
Uso de la pólvora
· Evite su manipulación; esta debe estar en manos de expertos autorizados.
· No permita que menores de edad se acerquen a elementos pirotécnicos.
· En caso de emergencia, comuníquese de inmediato a la línea 123.
Evitar la intolerancia social
· Mantenga el diálogo como la primera herramienta para resolver diferencias.
· Controle impulsos que puedan desencadenar riñas o lesiones.
· Recuerde que la convivencia pacífica es responsabilidad de todos.
Consumo responsable de bebidas embriagantes
· Hágalo con moderación.
· No conduzca bajo los efectos del alcohol.
· Designe un conductor elegido y cuide a sus acompañantes.