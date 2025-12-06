Manizales

Con 1900 uniformados la policía Caldas garantizará la seguridad en el puente de velitas

El anuncio lo hizo la coronel Rocío Melo , comandante de la Policía Caldas

Foto Policía Caldas

Manizales

Este fin de semana en diferentes municipios del departamento se llevarán a cabo actividades culturales, religiosas y recreativas de alta trascendencia. Uno de los eventos más representativos es la celebración de la “Noche y el Fuego” en el municipio de Salamina, una tradicional festividad que reúne a propios y visitantes alrededor de desfiles de faroles, alumbrados artísticos y muestras culturales que iluminan las calles patrimoniales, convirtiéndose en un punto de encuentro familiar y turístico de gran importancia.

Los uniformados de los diferentes grupos de prevención y especialidades estarán enfocados en prevenir hechos que afecten la seguridad ciudadana, tales como:

Delitos de alto impacto

· Violencia intrafamiliar.

· Lesiones personales asociadas por riñas o intolerancia social.

· Incidentes relacionados con el uso indebido de pólvora.

“De igual manera, la Seccional de Tránsito y Transporte permanecerá activa las 24 horas del día en los principales corredores viales del departamento. Su misión será garantizar la movilidad segura de todos los actores viales, prevenir la siniestralidad y reforzar campañas pedagógicas para promover el autocuidado, el respeto por las normas y la conducción responsable.”; dijo la coronel

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a celebrar este puente festivo con responsabilidad y sentido familiar, atendiendo las siguientes recomendaciones:

Uso de la pólvora

· Evite su manipulación; esta debe estar en manos de expertos autorizados.

· No permita que menores de edad se acerquen a elementos pirotécnicos.

· En caso de emergencia, comuníquese de inmediato a la línea 123.

Evitar la intolerancia social

· Mantenga el diálogo como la primera herramienta para resolver diferencias.

· Controle impulsos que puedan desencadenar riñas o lesiones.

· Recuerde que la convivencia pacífica es responsabilidad de todos.

Consumo responsable de bebidas embriagantes

· Hágalo con moderación.

· No conduzca bajo los efectos del alcohol.

· Designe un conductor elegido y cuide a sus acompañantes.

