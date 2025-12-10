Senado aprueba en último debate ley que fortalece la atención del VIH, ITS y hepatitis en Colombia

El proyecto fue radicado por congresistas de la Comisión Séptima y liderado por la senadora Nadya Georgette Blel Scaff, y plantea un marco normativo que obliga a las entidades nacionales y territoriales a trabajar de manera articulada para atender estos eventos de salud pública.

La ley crea una hoja de ruta para mejorar diagnóstico oportuno, acceso a tratamientos antirretrovirales y antivirales, fortalecimiento de programas de prevención y actualización permanente de guías clínicas.

La iniciativa también incluye medidas para reducir el estigma y la discriminación, ampliar la disponibilidad de herramientas como PrEP, PEP, pruebas rápidas y autotest, y reforzar la atención para poblaciones vulnerables como migrantes, población trans, trabajadores sexuales, habitantes de calle y comunidades indígenas.

Durante su trámite, el proyecto incorporó un pliego de modificaciones construido con insumos del Ministerio de Salud, organizaciones comunitarias, expertos y organismos como ONUSIDA, que advierten que el país enfrenta un aumento sostenido de casos: entre 2011 y 2021, los diagnósticos de VIH en Colombia pasaron de 37.325 a 141.787, según la Cuenta de Alto Costo.

Con la aprobación en último debate, la ley se perfila como una herramienta clave para que el país acelere el cumplimiento de las metas globales , mejore la detección temprana, garantice el acceso continuo a los tratamientos y fortalezca la respuesta integral frente a epidemias que siguen en crecimiento.