Nuevo ranking de mejores universidades de Latinoamérica: Universidad de los Andes en el puesto 14

La firma Times Higher Education publicó la edición 2026 de su ranking de universidades de América Latina, en el que se evaluaron instituciones de 16 países y se presentaron los resultados de las mejores 223 de la región. Un total de 38 universidades colombianas lograron clasificar en el listado.

La Universidad de los Andes aparece como la mejor ubicada del país, en la posición 14 del listado regional. En el top 50 también se encuentran la Universidad Nacional, en el puesto 30, y la Universidad de Antioquia, en el 34.

El ranking se construye a partir de 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, calidad de la investigación, entorno de investigación, perspectiva internacional e industria, parámetros que definen la ubicación de cada institución en la clasificación regional.

Frente al ranking mundial, la Universidad de los Andes se encuentra entre las posiciones 1001 a 1200.

Otras Universidades colombianas en el top 100

Otras de las universidades que se encuentran en el top 100 son:

Universidad del Rosario que ocupa el puesto 42

Universidad del Norte puesto 43

Universidad de la Costa puesto 57

Pontificia Universidad Javeriana puesto 75

Universidad Pontificia Bolivariana puesto 88

Universidad Antonio Nariño puesto 91

Universidad de la Sabana puesto 93

Universidad EAFIT puesto 97

Universidad ICESI puesto 99

Mejores universidades de América Latina y el Caribe

Las diez mejores universidades de América Latina son:

Universidad de Sao Paulo en Brasil Universidad de Campinas en Brasil Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad Federal de Río de Janeiro Universidad Estadual Paulista (Unesp) de Brasil Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro Tecnológico de Monterrey de México Universidad Federal de Río Grande del Sur de México Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Federal de Minas Gerais dfe

Con estos resultados se puede evidenciar que Brasil cuenta con seis universidades en el top 10 de las mejores de América Latina.