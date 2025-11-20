Universidad de Pamplona obtiene reacreditación multicampus y celebra 65 años de vida institucional

La Universidad de Pamplona renovó su acreditación institucional multicampus, tras evaluaciones del Ministerio de Educación que reconocen el cumplimiento de altos estándares de calidad en todas las sedes de la institución.

Este nuevo aval tiene una vigencia de seis años y se aplica a todos los programas y campus de la universidad, lo que reafirma su compromiso con la calidad académica y la mejora continua.

“Con nuestro sello editorial, recibimos la delegación del Gobierno Nacional y la entrega oficial de la resolución de reacreditación en alta calidad, que nos otorga nuevamente la condición multicampus por seis años más. Lo hacemos con la alegría de presentar a Colombia y a Latinoamérica una universidad que hoy se destaca en el nororiente del país por su aporte a la formación en educación superior”, dijo el rector de la Universidad, Ivaldo Torres.

Además, rector asegura que para los estudiantes, esta reacreditación representa una señal de fortaleza institucional y estabilidad académica.

Por otro lado, el contralor del Norte de Santander, destacó la importancia de la Universidad de Pamplona en el marco de su aniversario número 65 y la reciente reacreditación multicampus.

“Hoy celebramos, desde el despacho del gobernador William Villamizar y todo el equipo de gobierno, estos 65 años de la Universidad de Pamplona. Hemos visto cómo, desde su fundación, ha logrado transformar y formar generaciones con un sello especial de alta calidad, no solo en la región sino con impacto nacional”, dijo el contralor a los micrófonos de Caracol Radio.

La reacreditación se anunció en el marco del 65.º aniversario de la universidad, al celebrarse seis décadas y media de formación integral, investigación e impacto social en la región. Durante la conmemoración se destacaron avances en infraestructura, internacionalización, vinculación comunitaria y los procesos de acreditación académica.

Finalmente, para los estudiantes esta decisión representa un respaldo institucional significativo en muestra de estabilidad y altos estándares de educación superior.