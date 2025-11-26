Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es novena en el ranking de investigaciones del país

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede principal en Tunja, se ubica en el 9 puesto.

Tunja

Sapiens Research presentó un nuevo panorama sobre las mejores universidades de Colombia según indicadores de investigación. El informe compara la productividad científica de las instituciones, su capacidad para formar investigadores y ejecutar proyectos de investigación. De las 367 universidades analizadas, únicamente 71 cumplieron con los criterios necesarios para ser incluidas en la clasificación.

La firma responsable del ranking, para evaluar a las universidades, incluye que las instituciones deben contar con revistas científicas indexadas, ofrecer programas de maestría y doctorado activos, y tener grupos de investigación categorizados por el Ministerio de Ciencias. Únicamente las universidades que cumplen al tiempo con estos tres indicadores se incluyen en la clasificación.

La Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá lidera el ranking seguida de la Universidad de Antioquia y los Andes en tercer lugar.

Posteriormente aparecen las universidades del Valle, Javeriana, Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad Industrial de Santander, la Pontificia Bolivariana de Medellín y en el puesto 9 se ubica la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede principal en Tunja. Cierra el top ten la Universidad del Norte de Barranquilla.