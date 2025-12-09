Peligra la participación de Nacional en Libertadores 2026: esto necesita para clasificar

El 2025 para Atlético Nacional estará distante de lo que dejó el 2024 con el bicampeonato de Liga y Copa Colombia. El conjunto Verdolaga se quedó por fuera de disputar las dos finales del torneo liguero y en la Copa Libertadores cayó eliminado en octavos de final a manos de São Paulo.

Si bien le resta por disputar la final de la Copa Colombia frente a Medellín, el deseo de la hinchada era clasificar a la final para poder optar por ese doble título. Sin embargo, el conjunto paisa no logró ganarle al América en Cali en la última fecha de cuadrangulares y, a pesar de la derrota del Junior ante el Poderoso, no pudo clasificar.

Nacional peligra con su participación en Libertadores 2026

Tras no llegar a la final, el equipo antioqueño se privó de la posibilidad de sumar más puntos en la tabla de reclasificación para asegurarse por la vía del repechaje un cupo en la fase previa. Asimismo, la opción del boleto directo a la fase de grupos pasó a ser para Tolima o Junior.

En la tabla de reclasificación, Nacional quedó en el tercer puesto con 88 puntos, a cuatro de Medellín y a 8 del Tolima, los dos equipos que se aseguraron un lugar en Libertadores por la vía de la reclasificación.

Tabla de reclasificación

Pos. Club Puntos 1 Tolima 96 2 Medellín 92 3 Nacional 88 4 Santa Fe* 87 5 América 85 6 Junior 84 7 Bucaramanga 75 8 Millonarios 73

¿Qué necesita Nacional para ir a Copa Libertadores?

El equipo Verdolaga deberá hacerle fuerza a que Tolima supere en la final a Junior y sea el campeón, pues así el Pijao se adjudicará el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores. Medellín, por su parte, tomaría el primer boleto a la fase previa por la reclasificación y Nacional tomaría el segundo a la misma ronda previa.

Pero si el campeón es Junior, será el cuadro Tiburón el que tome el cupo directo a la fase de grupos, Tolima y Medellín irán a Libertadores por reclasificación y así Nacional se quedaría sin participar el próximo año en este torneo. No obstante, sí tiene cupo asegurado en la Copa Sudamericana, bien sea como campeón de Copa Colombia o por reclasificación.

Cupos a la Copa Libertadores 2026

• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

• Colombia 2: Campeón de Liga II / Tolima o Junior

• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón) / De momento Tolima

• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón) / De momento Medellín

Cupos a Copa Sudamericana 2026

• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025 / Nacional o Medellín

• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores / Junior o América

• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores / Bucaramanga

• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores / Millonarios