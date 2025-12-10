Mauricio Lizcano inscribe su candidatura presidencial: advirtió fracturas en las consultas

El candidato presidencial se convierte hasta ahora en el segundo candidato con más firmas presentadas en esta contienda electoral.

El aspirante presidencial Mauricio Lizcano radicó hoy 1.839.930 firmas ante la Registraduría Nacional con las que busca avalar su candidatura de cara a las elecciones de 2026.

El aspirante anunció que su programa de gobierno se llamará “Familia”, en honor a su esposa y sus cinco hijos.

“Propusimos darles un golpe a los extremos, y eso estamos haciendo con estas firmas. Con este respaldo y con esta idea de gobernar a Colombia con decencia, eficiencia y transparencia”, Aseguró.

Durante más de cuatro meses, Lizcano recorrió distintas regiones del país con su movimiento ciudadano ‘Colombianismo’, escuchando a comunidades urbanas y rurales, estudiantes, líderes sociales, empresarios, mujeres, hombres y diversos sectores sociales.

¿Qué dice Lizcano de las encuestas?

Lizcano aseguró que, “por encima de lo que digan las encuestas, de lo que planeen las campañas y de lo que piensen los partidos”, llega ofreciendo una alternativa de poder sensato, pues los apoyos que presenta hoy, representan el mandato de las personas y no los cálculos políticos.

¿Mauricio Lizcano irá a las consultas interpartidistas de Marzo?

Lizcano aseguró que no tiene problema en ir a consulta o a primera vuelta, pero advirtió que “las consultas se están desbaratando” por egos e intereses. Cuestionó que “el centro no quiso unirse” y que Fajardo “no se metió a la consulta”, mientras la derecha y la izquierda tampoco definen.

¿Cómo seguirá el calendario electoral?

El CNE dio plazo a las agrupaciones para confirmar o retractarse hasta el 22 de diciembre, lo que deja espacio a correcciones de última hora en la lista de participantes.

Hasta entonces, partidos y campañas seguirán evaluando si convergen en consultas para intentar consolidar candidaturas únicas o si prefieren dirimir sus diferencias en la primera vuelta programada para el 31 de mayo de 2026