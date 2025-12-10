“El Gobierno se ha equivocado”: Luis Gilberto Murillo sobre la crisis diplomática con Estados Unidos
El excanciller y precandidato presidencial habló en Sin Anestesia sobre el manejo de las relaciones diplomáticas entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos.
Desde su experiencia como ministro de Relaciones Exteriores y conocedor de la diplomacia internacional, Luis Gilberto Murillo criticó en Sin Anestesia de La Luciérnaga las más recientes decisiones del Gobierno en medio de las marcadas diferencias entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Noticia en desarrollo.
Mire aquí la entrevista completa: