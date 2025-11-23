Petro responde a congresista de EE.UU que afirma que “se le fue la mano con la droga y el alcohol”
Desde el Congreso de la República también rechazaron los cuestionamientos del representante norteamericano Carlos Gimenez al presidente Gustavo Petro. Conozca más detalles en Caracol Radio
El presidente Gustavo Petro respondió al congresista republicano, Carlos Gimenez, quien citó un video del mandatario colombiano y afirmó en su cuenta de X que “parece que a Petro se le fue la mano con la droga y el alcohol una vez más. Que bochorno para el pueblo colombiano. Ha convertido a su país en el hazme reír de la región”.
En su respuesta, el presidente Petro pidió a los electores de Gimenez que respeten a Colombia con sus decisiones y les hizo un llamado para que no elijan el odio y la ignorancia “hacia un país tan bello como Colombia”.
“Somos ‘hazmerreír de multimillonarios ignorantes, pero los pueblos nos reconocen y la humanidad toda. Colombia es orgullosa de su belleza y de su posición responsable ante la vida, la humanidad y la democracia global”.
El jefe de estado agregó que su objetivo es buscar una humanidad libre y una Colombia libre “sin extranjeros odiantes e ignorantes tratando de aconductarnos. Solo nos aconducta el pueblo de Colombia, nadie más”.
Otras reacciones:
Al respecto también se pronunció el senador del Partido de la U, Antonio Correa, quien salió en defensa del mandatario e indicó que todo demócrata debería rechazar las afirmaciones de algunos congresistas de Estados Unidos en contra de Colombia.
“Es una bajeza! Como Senador de Colombia, rechazo las afirmaciones ofensivas del @RepCarlos. El respeto es un principio entre naciones. Este es un país soberano, con instituciones democráticas sólidas y con un Presidente elegido legítimamente por el pueblo. Cualquier desacuerdo debe expresarse con argumentos y no mediante señalamientos personales que vulneran la dignidad de toda una nación”.