Petro responde a congresista de EE.UU que afirma que “se le fue la mano con la droga y el alcohol”

El presidente Gustavo Petro respondió al congresista republicano, Carlos Gimenez, quien citó un video del mandatario colombiano y afirmó en su cuenta de X que “parece que a Petro se le fue la mano con la droga y el alcohol una vez más. Que bochorno para el pueblo colombiano. Ha convertido a su país en el hazme reír de la región”.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro pidió a los electores del representante estadounidense, Carlos Gimenez que “respeten a Colombia con sus decisiones”, esto luego de que el congresista republicano citara un video del mandatario colombiano y afirmara que “parece que a Petro se… pic.twitter.com/vMkPO7eQzD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 23, 2025

En su respuesta, el presidente Petro pidió a los electores de Gimenez que respeten a Colombia con sus decisiones y les hizo un llamado para que no elijan el odio y la ignorancia “hacia un país tan bello como Colombia”.

“Somos ‘hazmerreír de multimillonarios ignorantes, pero los pueblos nos reconocen y la humanidad toda. Colombia es orgullosa de su belleza y de su posición responsable ante la vida, la humanidad y la democracia global”.

El jefe de estado agregó que su objetivo es buscar una humanidad libre y una Colombia libre “sin extranjeros odiantes e ignorantes tratando de aconductarnos. Solo nos aconducta el pueblo de Colombia, nadie más”.

Otras reacciones:

Al respecto también se pronunció el senador del Partido de la U, Antonio Correa, quien salió en defensa del mandatario e indicó que todo demócrata debería rechazar las afirmaciones de algunos congresistas de Estados Unidos en contra de Colombia.

“Es una bajeza! Como Senador de Colombia, rechazo las afirmaciones ofensivas del @RepCarlos. El respeto es un principio entre naciones. Este es un país soberano, con instituciones democráticas sólidas y con un Presidente elegido legítimamente por el pueblo. Cualquier desacuerdo debe expresarse con argumentos y no mediante señalamientos personales que vulneran la dignidad de toda una nación”.