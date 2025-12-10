Distrito descarta regreso de indígenas Emberá al Parque Nacional: se reabrirá en 2026

Bogotá D.C

Ante una nueva movilización de indígenas Emberá que prendió las alertas en Bogotá por un nuevo posible asentamiento en el Parque Nacional, el Distrito descartó definitivamente este riesgo.

“Decidieron dadas las demandas que tienen hacia la Nación seguir hacia San Cayetano (sede de la Unidad de Víctimas) donde se encuentran asentadas y estamos todos a la espera de que se de la mesa de conversación con representantes de la Unidad”, confirmó Gustavo, Quintero, secretario de Gobierno.

Además, el secretario indicó que están trabajando para reabrir el parque que ha estado custodiado desde los últimos meses ante las constantes riesgo de un nuevo asentamiento indígena.

“Para nosotros el Parque Nacional es muy importante , se lo queremos entregar a la ciudadanía. Les hemos venido contando que a partir del próximo año haremos una apertura progresiva del parque para que la gente pueda entrar”, indicó Quintero.

Son más de 100 indígenas, entre esos menores de edad, que de acuerdo con la Consejería Distrital para las Víctimas, Paz y Reconciliación se dividen en dos grupos con exigencias diferentes.

El primero que estaba asentado en albergues dispuestos por la Alcaldía de Bogotá y siguen, después de un año y medio, reclamando por incumplimientos en el proceso de reubicación a un predio y a su territorio de origen.

“Son personas que a la final no tienen una intención de permanecer en la ciudad, sino que decidieron y le manifestaron a la unidad su interés de ser reubicados en otro lugar y desafortunadamente eso no ha ocurrido”, precisó Isabelita Mercado, consejera Distrital para la Víctimas.

El segundo grupo de indígenas llegó el pasado mes de septiembre a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida en Bogotá. Ellos reclaman ayudas por parte del Gobierno Nacional.

“No llegan por cuenta del conflicto armado , es decir, no viven un hecho victimizante en su territorio que los expulsa y los obliga a vivir en la ciudad, sino que llegan por cuenta propia”, indicó Mercado.

La funcionaria precisó que como no son víctimas, la administración local no puede brindar ningún tipo de ayuda humanitaria.

En este momento, el Distrito espera que la Unidad de Víctimas pueda sentarse a hablar con los líderes de la comunidad y puedan llegar a acuerdos.