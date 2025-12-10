Alcaldía de Bogotá alerta por la llegada nuevamente de niños Embera al parque Nacional

Bogotá

Durante la mañana del miércoles 10 de diciembre, el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, indicó a través de su cuenta de X que un grupo de indígenas de la comunidad emberá proveniente del centro LA Rioja, estaban iniciando un recorrido con el fin de llegar al parque nacional y que entre ese grupo estaban menores de edad. Según el Secretario, es urgente la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Desde la Alcaldía de Bogotá le pedimos al ICBF que proteja a los menores de la comunidad Emberá y actúe frente a una posible vulneración de derechos y sobre todo que evite su instrumentalización. Esta mañana un grupo de la comunidad Emberá establecida en la UPI La Florida salió presuntamente en dirección al Parque Nacional. Son al menos 41 adultos y 33 menores”. Indicó.

“Desde la Alcaldía insistimos en que el espacio público no es un lugar adecuado para establecerse de manera permanente e implica unos riesgos enormes para los menores. Frente a estas personas no hay acciones pendientes por parte de la Alcaldía de Bogotá”. Escribió.

Aclaró que secretario general de la alcaldía que este grupo llegó a la UPI La Florida después del retorno realizado en septiembre y no llegaron por nuevos hechos de violencia y que por lo tanto no son sujetos de ayuda humanitaria.