Filial de grupo danés presenta oferta en la Primera Ronda Colombia Eólica Costa Afuera

Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se anunció la recepción de una oferta de la empresa CI GMF COÖPERATIEF U.A, filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el marco de la Primera Ronda Colombia Eólica Costa Afuera, consolidando un nuevo hito en la diversificación y modernización del sector energético colombiano.

La participación de CIP, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo en infraestructura energética y transición verde, representa un voto de confianza internacional en la estabilidad, el potencial y la visión de largo plazo del país en materia energética.

Este hecho reafirma el papel de Colombia como referente regional en la promoción de energías limpias y sostenibles, en línea con los compromisos globales de descarbonización y acción climática. La llegada de capital y experiencia danesa a Colombia fortalece la cooperación bilateral entre ambos países y abre el camino para el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera, una nueva frontera energética con alto potencial de generación eléctrica, innovación tecnológica y encadenamientos productivos locales.

Este anuncio refleja la confianza de inversionistas internacionales en las políticas de transición energética justa que lidera el Gobierno Nacional. “Seguimos trabajando en generar las condiciones idóneas para atraer inversiones que impulsen la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades”, aseguró la ANH.

La Primera Ronda Colombia Eólica Costa Afuera marca el inicio de una nueva etapa en la historia energética nacional, en la que la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la cooperación internacional se integran para avanzar hacia una energía para la vida, motor de desarrollo y bienestar para las comunidades.