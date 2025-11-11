Gobierno reglamenta herramienta para agilizar licencias de proyectos de generación de energía eólica

El gobierno firmó el decreto que reglamenta la licencia ambiental eólica con diseño optimizado, la cual permitirá agilizar el tramite de permisos para proyectos de generación de energía de este tipo, con capacidades entre 10 MW y 100 MW.

Este instrumento promueve un modelo ambiental que optimiza los procesos de evaluación, fortalece la protección de la biodiversidad y garantiza la participación de las comunidades en la implementación de la energía limpia.

“El Decreto 1186 de 2025 revoluciona el licenciamiento ambiental en Colombia, impulsando la transición energética justa y la generación eólica bajo altos estándares técnicos y sociales. Con la nueva Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), el Gobierno del Cambio acelera los proyectos de energía renovable”, indicó el Ministro de Minas, Edwin Palma.

Esta herramienta, según explican, incorpora criterios de localización, diseño y operación que reducen los impactos ambientales desde la concepción misma de los proyectos; allí se incluyen la delimitación de distancias mínimas a centros poblados, el uso de tecnologías que previenen afectaciones a aves y murciélagos, el uso eficiente del suelo y la implementación de turbinas silenciosas y seguras.

Entre otras acciones, se contempla que se realice un procedimiento técnico que orienta la elaboración de los estudios de impacto ambiental, y un régimen de transición.